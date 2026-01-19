Alertan del desprendimiento de rocas en la TF-24: solicitan precaución

El Ayuntamiento de El Rosario ha informado este martes de un desprendimiento de piedras en la carretera de La Esperanza (TF-24), a la altura del kilómetro 8, en la entrada al monte de La Esperanza.
Según ha comunicado el consistorio, el incidente ya ha sido puesto en conocimiento del Cecoes 1-1-2 y de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que han activado los protocolos correspondientes para evaluar la situación y garantizar la seguridad en la vía.
⚠️ Desprendimiento de piedras en carretera de #LaEsperanza (TF-24), km 8, entrada al monte de de La Esperanza. Comunicado a Cecoes y @carreterasTF. Precaución. pic.twitter.com/2XR6RLOPn3— Ayuntamiento de El Rosario (@aytoelrosario) January 19, 2026
Por el momento, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la zona, ya que pueden persistir restos de material en la calzada. No se ha informado de heridos ni de daños materiales.
Las autoridades piden a los conductores que circulen por la TF-24 que atiendan a la señalización, mientras se realizan las labores de inspección y limpieza.