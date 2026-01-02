La borrasca Francis obliga a aplazar el Campamento Real de La Laguna

La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna ha informado de cambios en el Campamento Real este viernes, 2 de enero de 2026 debido a la alerta meteorológica vigente, con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias asistentes.
Según el aviso trasladado por la organización, se han aplazado los pases previstos para esta tarde.
Las entradas afectadas han sido reubicadas automáticamente en nuevas fechas y horarios durante el fin de semana.
En concreto, los pases previstos para las 15:00 horas se trasladan al sábado 3 de enero a las 11:00 horas, mientras que las entradas correspondientes a las 18:30 horas pasan al domingo 4 de enero a las 11:00 horas.
Desde la Concejalía de Fiestas se ha señalado que la actividad se retomará este fin de semana conforme a los nuevos horarios establecidos, manteniéndose las entradas ya adquiridas para los pases reasignados.