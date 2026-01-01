Arde una guardería en el sur de Tenerife tras las campanadas de Nochevieja

Minutos después de la pasada medianoche, cuando toda Canarias festejaba la llegada del nuevo año, se produjo un incendio en la guardería municipal de El Fraile, en el municipio de Arona, afectando parcialmente al inmueble situado en la calle Montaña Grande.
Aunque se investiga el origen del fuego, que no causó daños personales, las primeras hipótesis apuntan a una causa accidental por el lanzamiento de voladores tras las campanadas de fin de año.
La magnitud de las llamas y el humo generado sobresaltó a los vecinos que, de inmediato, alertaron al Servicio de Urgencias Canario 112. Minutos después, los bomberos desplazados desde el parque de Las Chafiras (San Miguel de Abona) lograron sofocar las llamas.
También se personaron en el lugar agentes de varios cuerpos policiales.