Un asteroide gigante pasará “cerca” de la Tierra el 12 de enero

Un asteroide de grandes dimensiones pasará relativamente cerca de la Tierra el lunes 12 de enero de 2026, una circunstancia que ha despertado interés y cierta inquietud en redes sociales. Sin embargo, los expertos descartan cualquier peligro para el planeta o para la vida humana.
Se trata del asteroide 2005 UK1, un cuerpo rocoso catalogado como potencialmente peligroso únicamente por su tamaño y por la forma de su órbita, pero no por el riesgo real que supone en este acercamiento.
Qué se sabe del asteroide 2005 UK1
El objeto fue descubierto en octubre de 2005 por el proyecto Catalina Sky Survey, en Arizona (Estados Unidos). Desde entonces, su trayectoria ha sido monitorizada de forma constante por organismos internacionales dedicados a la vigilancia de objetos cercanos a la Tierra.
El asteroide pertenece al grupo Apollo, una familia de cuerpos cuya órbita cruza la de nuestro planeta, lo que obliga a un seguimiento periódico por parte de la comunidad científica.
En cuanto a su tamaño, las estimaciones sitúan su diámetro entre 600 metros y 1,4 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los asteroides de mayor envergadura que se aproximará a la Tierra en este ciclo orbital.
A qué distancia pasará de la Tierra
Pese a su tamaño, los expertos insisten en que no existe ningún motivo de alarma. En el momento de máxima aproximación, el asteroide pasará a una distancia de unos 12 millones de kilómetros, lo que equivale a más de 32 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.
Esta separación es más que suficiente para descartar cualquier efecto gravitacional o impacto, según confirman los cálculos orbitales más recientes.
El instante de mayor cercanía está previsto para las 10:26 horas (UTC) del 12 de enero, de acuerdo con los datos manejados por la comunidad astronómica internacional y la NASA.
Un acercamiento seguido de cerca por los astrónomos
Aunque este será uno de los pasos más próximos del asteroide en los últimos años, no es la primera vez que 2005 UK1 se acerca a nuestro planeta. Ya lo hizo en abril de 2018 y volverá a hacerlo en diciembre de 2029, aunque en ambos casos a distancias mayores que la prevista para enero de 2026.
Este tipo de eventos forman parte del trabajo habitual de los programas de defensa planetaria, cuyo objetivo es detectar, catalogar y estudiar los objetos cercanos a la Tierra con antelación suficiente.
Vigilancia constante, pero sin preocupación
Desde los organismos científicos recuerdan que el término “potencialmente peligroso” no implica una amenaza inmediata, sino una clasificación técnica basada en el tamaño del objeto y en su órbita. En este caso, los márgenes de seguridad son amplios y el paso del asteroide no tendrá consecuencias.
Así, el acercamiento de 2005 UK1 se convierte en una oportunidad científica para seguir estudiando estos cuerpos celestes y recordar que, aunque el espacio está en constante movimiento, la Tierra no corre peligro en este encuentro.