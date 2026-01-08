Ya hay fecha exacta para el eclipse total de 2026: será el primero en 114 años

El 12 de agosto tendrá lugar un acontecimiento astronómico excepcional: el primer eclipse total de Sol visible en más de cien años. Este fenómeno atraerá previsiblemente a miles de aficionados a la astronomía y viajeros especializados en astroturismo, que se desplazarán para observar uno de los eventos más espectaculares del calendario celeste.
Este eclipse será, además, el primero de una serie de tres eclipses solares que podrán verse en España hasta 2028, un conjunto conocido como el “Trío de Eclipses” o “Trío Ibérico”. Dos de ellos serán eclipses totales, previstos para 2026 y 2027, mientras que el tercero, en 2028, tendrá carácter anular.
Eclipse total en más de 8.000 municipios
Con motivo de estos eventos, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha habilitado un portal web específico que reúne información detallada basada en los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional para más de 8.000 municipios españoles. Esta herramienta permite consultar cómo se verá cada eclipse desde cualquier punto del territorio.
La plataforma incluye buscadores interactivos y visualizadores cartográficos desarrollados por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), organismo dependiente del IGN, que facilitan la planificación de la observación del eclipse de forma precisa y personalizada.
Entre los datos disponibles destacan la hora de inicio y finalización del fenómeno, su duración exacta, las previsiones meteorológicas proporcionadas por la Aemet y una animación del recorrido de la sombra del eclipse sobre España, lo que permite anticipar su evolución en tiempo real.
Además de los aspectos técnicos, el sitio web ofrece contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse solar, su influencia en la historia, la mitología, el arte y la investigación científica, así como recomendaciones esenciales para una observación segura, con especial atención a la protección de la vista durante el fenómeno.
En Canarias, este eclipse alcanzará una parcialidad del 70%.