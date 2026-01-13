Genelva, única maestra pulpeira de Canarias: “Asustar al pulpo es un mito”

Genelva Cózar es una especialista en pulpo. No en vano es la única maestra pulpeira de Canarias tras crecer en una familia de hosteleros y estudiar Hostelería.
Uno de los productos más sabrosos del mar, sin duda alguna, es el pulpo, también uno de los más complicados de preparar, por eso Genelva, en el programa Ponte al día, de Televisión Canaria, ha dado algunas claves importantes para ello.
Una de ellas ha sido desmitificar aquello de “asustar al pulpo”. Se conoce así a introducirlo y sacarlo del agua hirviendo tres veces antes de cocerlo completamente. En teoría, sirve para que quede más tierno.
“Asustarlo es un mito, se hace para que quede forma de rosa, por decirlo de alguna manera, pero eso no influye en la cocción”, recalca Genelva, que, además de maestra pulpeira es chef privada y organiza eventos con este cefalópodo como protagonista.
Una vida ligada al pulpo
La gallega afincada en Canarias ha recalcado que desde los 18 años, cuando acabó sus estudios de Hostelería, lleva vinculada a este mundo, una vinculación que le vino también de su familia. “Tras 20 años algo sé de ello, aunque mi dedicación es para que el cliente tenga una experiencia personalizada. El cliente nos lo pide, o la organización de un pequeño evento, y nosotros vamos con toda la logística”.
El pulpeiro y la pulpeira, maestros en la preparación de este producto, es una profesión tradicional en toda Galicia, aunque con el tiempo “se va perdiendo” pese a los esfuerzos de maestras como Genelva Cózar.