Binter retoma los vuelos entre Almería y Canarias con billetes desde 80 euros

La aerolínea Binter ha anunciado que retoma sus vuelos entre Almería y Canarias con una promoción que permite adquirir billetes desde 80 euros el trayecto hasta el próximo 19 de enero, para viajar entre el 31 de marzo y el 30 de junio de 2026.
Según ha informado la compañía, esta oferta es válida al comprar ida y vuelta e incluye la conexión gratuita con cualquier isla del archipiélago a través del aeropuerto de Gran Canaria, aprovechando los vuelos interinsulares que opera la aerolínea.
La conexión directa con Almería se realizará dos días a la semana, los martes y los sábados.
Los pasajeros viajarán en aviones Embraer E195-E2, reactores que ofrecen mayor espacio entre filas y carecen de asiento central, disfrutando de un servicio que incluye aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano en cabina.
Los billetes pueden adquirirse a través de la web de la compañía, su aplicación móvil, el teléfono de atención al cliente y las agencias de viajes.