Un ‘bodypaint’ inspirado en el cartel del Carnaval de Santa Cruz 2026 sorprende en redes

Como no puede ser de otra manera, la llegada del carnaval sirve como punto de inspiración para cualquier corriente artística. Qué duda cabe, además, que los artistas relacionados con el disfraz y el maquillaje son especialmente susceptibles a ser visitados por las musas carnavaleras.
El cartel de Héctor Expósito ha servido como punto de partida para la propuesta creativa de Azahara Acosta, que presentó en redes sociales una propuesta que ha sorprendido al propio autor (que no dudó en compartirlo); uniendo maquillaje artístico y buen hacer.
La idea comenzó a gestarse hace varias semanas, desde que se conoció la imagen que había sido escogida por el público para ilustrar la Fiesta. Además, para Azahara fue una especie de homenaje a nueva etapa vital y profesional que afronta en la Isla. A mediados de diciembre, la creadora, que cuenta con más de treinta mil seguidores en instagram, se mudó a Tenerife para realizar sus prácticas como maquilladora en la Televisión Canaria. Este cambio de entorno, unido a la cercanía de una de las fiestas más importantes del Archipiélago, despertó la necesidad de desarrollar un proyecto propio que conectara el aprendizaje y mirara al futuro con la identidad cultural chicharrera como raíz.
El carnaval, con su carga visual, simbólica y artística, se presentó como la inspiración perfecta. La intención, según nos cuenta su autora, fue crear una pieza que funcionara como una bienvenida Don Carnal, integrando color, expresión y creatividad, y poniendo en valor el maquillaje como una disciplina artística capaz de contar historias y transmitir emociones. El proceso de creación del bodypaint se desarrolló a lo largo de ocho horas de trabajo continuo.
La propuesta, además, hace alusión directa a un concurso que sí se celebra en el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con cada vez más adeptos, el de maquillaje corporal. Grandes artistas de todas las islas Canarias se dan cita en Santa Catalina cada año para demostrar que un cuerpo puede ser un lienzo viviente a la altura de cualquier obra expuesta en un museo. El carnaval es un lugar donde el arte encuentra múltiples formas de expresión y las redes sociale se convierten, de manera espontánea en un espacio de promoción para que cada vez más personas conozcan, vivan y se inspiren con el color y el poder visual de la Fiesta canaria.