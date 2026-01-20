Bomberos evitan una desgracia en la TF-1

Bomberos de Tenerife con base en Santa Cruz de Tenerife fueron requeridos ayer, sobre las 15:00 horas, a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112, para apagar un fuego en un vehículo que circulaba por la TF-1, a la altura de Añaza.
Llegados al lugar, comprobaron que ardía en su totalidad y que las llamas afectaban también a las señales próximas al coche, así que rápidamente procedieron a su extinción. También acudieron agentes de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento y limpieza de vías.
Efectivos del parque de Guía de Isora fueron solicitados por la Policía Local, sobre las 10:40 horas, para apagar también un incendio que afectaba a un vehículo que circulaba por la calle La Atalaya, en Adeje. Una vez allí, sofocaron las llamas que afectaban al motor, evitando mayores daños. Por su parte, los agentes de la Guardia Civil colaboraron con el cierre de la vía para facilitar las labores de extinción.
En Santa Cruz, bomberos con base en el municipio fueron activados por la Policía Local, sobre las 15:00 horas, al detectar la presencia de humo en una subestación transformadora. Llegados al lugar, los efectivos realizaron un reconocimiento y verificaron que no se detectaba ningún signo de incendio ni de calor. Por ello, dieron el aviso al personal de la compañía eléctrica para que revisara la instalación.
Por último, esta madrugada efectivos del parque de San Miguel de Abona y voluntarios de Adeje intervinieron en un accidente de tráfico en la TF-1, en el término municipal de Adeje. En el aviso, se alertaba de que un vehículo había volcado. Una vez allí comprobaron que la información era correcta y que no había personas atrapadas, por lo que colocaron el coche sobre sus cuatro ruedas, aseguraron la zona y colaboraron en la limpieza de la vía. En el servicio, también estuvieron presentes el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Guardia Civil.