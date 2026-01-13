Un canario alucina con el ‘Tinder real’ de Finlandia: “Aquí son muy tímidos y así rompen el hielo”

El canario Gabriel García, gabriigarciia en TikTok, ha compartido recientemente un nuevo vídeo desde Finlandia, donde ha comprobado de primera mano lo que al parecer es una tendencia para ligar en el país.
La moda finlandesa consiste en seleccionar la cesta rosa en lugar de la negra “para poder ligar dentro del supermercado”, explica el joven isleño en la grabación, que suma miles de interacciones en la plataforma de vídeo.
Gabriel García no duda en coger la cesta rosa y explica por qué se ha hecho tan popular ligar en el supermercado en Finlandia. “Aquí son muy tímidos y esta es una forma de romper el hielo”, apunta.
Según detalla el canario, por “San Valentín este supermercado es una locura porque la gente viene aquí a socializar”.
CANARIAS TAMBIÉN TUVO SU TINDER DE SUPERMERCADO
Cabe recordar que a comienzos de 2024 se viralizó en España la historia de Yosoyvivylin, una usuaria de X (entonces Twitter) que descubrió que, entre las 19.00 y las 20.00 horas, Mercadona podía convertirse en el Tinder de los supermercados.
En ese momento se popularizaron los códigos (como la piña boca abajo, el vino, el chocolate o ir a ciertas horas), y la tendencia saltó de las redes a medios de comunicación, convirtiéndose en un fenómeno social durante varias semanas.
Inspirado por esta historia, un avispado usuario de Twitter, conocido como Canario Optimista, no perdió el tiempo y lanzó la pregunta al aire: “¿A qué hora se liga en el HiperDino?”.
La respuesta de la cadena no se hizo esperar y llegó con todo el sabor canario: “Todo depende de si es HiperDino, SuperDino o HiperDino Express. Las malas lenguas dicen que es de 18.00 a 19.00 horas y que en vez de una piña tienes que poner un plátano de Canarias en tu carro”.
@gabriigarciia
