“Que la Canción de la risa se desarrolle en nuestro colegio es un orgullo enorme”

Cuando a Fernando Llombet, director general del Colegio Santa Catalina de Siena FESD -anteriormente conocido como Dominicas Vistabella-, le propusieron albergar en el centro educativo el certamen de la Canción de la risa no lo pensó un instante. Fernando es un carnavalero de pro, se reconoce como un “friki de las murgas” y disfruta tanto de la fiesta en la calle como de los concursos.
La posibilidad de que el Colegio Santa Catalina de Siena FESD acogiera la Canción de la risa fue fruto de una casualidad. Durante la reciente visita de la Virgen de Candelaria al centro, desde Alcaldía se les propuso la idea: “Conocieron el teatro del colegio y le comunicaron a la comunidad religiosa que estaban interesados en llevar a cabo un evento del Carnaval sin conocer cuál era en concreto”.
A partir de ese momento se pusieron manos a la obra. El primer contacto con Fiestas comenzó a dar forma a todo: “Nos dijeron que querían organizar La Canción de la Risa y vinieron a visitarnos. Desdes Fiestas a Televisión Canaria visitaron el espacio y se fueron contentos. La siguiente visita fue con los grupos del concurso y su presentador, Manón Marichal: la verdad es que quedaron encantados”.
No hay un teatro mejor para la Canción de la risa
Fernando Llombet recuerda que en esa segunda visita le comunicaron que no habían visto “un teatro mejor” para poder hacer la Canción de la risa , por lo que lo siguiente, desde el colegio, fue ofrecer “desde aulas a espacios en los que poder aparcar la unidad móvil” para que pudieran “manejarlo como quisieran, a su disposición”.
“El Carnaval de Santa Cruz es un referente, que una parte se desarrolle aquí, para nosotros, es un orgullo”, admite Llombet. En esta relación entre el Colegio Santa Catalina de Siena FESD y el Carnaval, Fernando se presenta como una pieza importante.
El director general se reconoce como un “gran carnavalero” y un “friki de las murgas”. “Estuve hace mucho tiempo, más de treinta años, en los Triqui Traques, porque yo soy un murguero de fase. De final también, pero la final es más el espectáculo. Ahora no tanto, pero antes iba a las tres fases y a la final, las escuchaba enteras. Soy muy de murgas, muy de letras. Soy un friki de las murgas”.
Además, admite que haber formado parte de los Triqui Traques supuso cumplir un sueño de la infancia: “Era uno de mis objetivos de cuando era pequeñito, el poder salir en una murga. Lo conseguí, pero el mundo laboral me impidió darle continuidad”.