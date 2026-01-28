Antonio, el ‘Cantinflas’ canario: 40 años disfrazándose y una historia única del Carnaval

En cada Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hay disfraces que pasan de moda y otros que se convierten en historia. Uno de ellos es el de Cantinflas, encarnado desde hace cuatro décadas por Antonio Ramírez, un vecino que heredó no solo la ropa del personaje, sino también su espíritu, gracias a la inspiración de otro hombre de su barrio: Pedro.
Pedro fue el primer Cantinflas del barrio. Durante años se disfrazó del icónico personaje mexicano hasta que, al jubilarse, Antonio le hizo una petición especial. “Cuando Pedro se jubiló le pedí la ropa de Cantinflas a su mujer”, confiesa durante una entrevista con ‘Ponte al día’ de RTVC. Aquellas prendas originales se convirtieron en el punto de partida de una tradición que hoy forma parte del Carnaval canario.
Desde entonces, Antonio aparece cada año en las calles de la capital grancanaria, donde su personaje es reconocido especialmente por quienes llevan más tiempo disfrutando de la fiesta. “La gente mayor me conoce”, asegura, consciente de que su disfraz despierta nostalgia y complicidad entre generaciones.
Con el paso del tiempo, el Cantinflas de Canarias ha ido perfeccionando su atuendo, incorporando detalles como zapatos clásicos, sombreros y complementos que refuerzan la fidelidad al personaje. Aun así, mantiene intacta la esencia del disfraz original, ese que heredó hace ya más de 40 años.
“Es uno de los disfraces más antiguos de Canarias, anterior estaría el de Fidel Castro”, comenta Antonio, que sin buscar protagonismo se ha convertido en una figura imprescindible del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
Mientras la música suena y las calles se llenan de gente, Antonio vuelve a transformarse cada año en Cantinflas, demostrando que algunos disfraces no solo se usan: se heredan, se cuidan y se convierten en memoria viva del Carnaval.