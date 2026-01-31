Giro radical en la movilidad de La Laguna: estudian ampliar los carriles bici

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha activado una nueva fase en su estrategia de movilidad urbana con el objetivo de mejorar y reforzar la red de carriles ciclables existente y analizar su posible ampliación en distintas zonas del municipio.
La iniciativa busca avanzar hacia un modelo más sostenible, seguro y ordenado, en un contexto de creciente uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal.
Actualmente, La Laguna cuenta con cinco kilómetros de carriles ciclables integrados en la calzada. La hoja de ruta municipal pasa ahora por optimizar su funcionamiento, mejorar la convivencia entre usuarios y preparar el terreno para futuras ampliaciones.
Objetivo: mejorar la convivencia en La Laguna
El impulso a esta red se ha abordado en una reunión de coordinación entre las concejalías de Movilidad y Seguridad Ciudadana, desde donde se ha acordado actuar de forma conjunta para evitar conflictos en la vía pública y mejorar la información a la ciudadanía.
Entre las medidas prioritarias se encuentra el refuerzo de la señalización, la revisión del trazado actual, el diseño de una campaña informativa dirigida tanto a usuarios como a vecinos de las zonas afectadas y el compromiso de incrementar los aparcamientos para bicicletas y patinetes.
El concejal de Movilidad, Domingo Galván, subrayó que los carriles ciclables “son una infraestructura clave para fomentar una movilidad más sostenible, pero también requieren una planificación constante y una señalización clara para garantizar su uso adecuado”.
Según explicó, el objetivo es mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos, y avanzar de forma ordenada en la expansión de estos espacios.
Más seguridad y menos conflictos
Desde el área de Seguridad Ciudadana, el concejal Badel Albelo destacó que el desarrollo de estas infraestructuras debe ir acompañado de medidas de seguridad vial y de una correcta información a la población. “Una red bien señalizada y conocida por la ciudadanía reduce conflictos y mejora la seguridad de todos los usuarios de la vía pública”, afirmó.
Los carriles ciclables de La Laguna son vías integradas en la calzada, compartidas por bicicletas y vehículos a motor, donde la velocidad máxima suele estar limitada a 30 kilómetros por hora.
A diferencia de los carriles bici segregados, no cuentan con separación física, lo que permite a las bicicletas ocupar el centro del carril y circular con prioridad, fomentando una circulación calmada.
Este modelo busca pacificar el tráfico urbano, promover hábitos de desplazamiento sostenibles y mejorar la seguridad sin necesidad de realizar grandes modificaciones en las calles.
Más aparcamientos
Uno de los pilares del plan será la campaña informativa municipal, pensada para resolver dudas, aclarar normas de uso y concienciar tanto a quienes utilizan los carriles como a los residentes de las zonas por las que discurren. “Permitirá mejorar la comprensión del sistema y facilitar su uso responsable”, señaló Galván.
Además, el Ayuntamiento ha adquirido el compromiso de aumentar los espacios de aparcamiento específicos para bicicletas y vehículos de movilidad personal, una demanda recurrente para evitar su estacionamiento en zonas peatonales o espacios no habilitados.
Desde el Consistorio se insiste en que estos carriles no sustituyen posibles infraestructuras segregadas futuras, sino que forman parte de una estrategia flexible y progresiva de movilidad urbana.
Un modelo de ciudad más sostenible
Las actuaciones se integran en una estrategia global para reordenar el espacio público, reducir el uso del vehículo privado y avanzar hacia una ciudad más habitable. La coordinación entre áreas municipales permitirá que los cambios se implanten de forma gradual, con seguimiento y adaptación a las necesidades reales del municipio.