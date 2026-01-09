CD Tenerife y Hummel separan sus caminos tras 13 años: el club elegirá nueva marca antes del 15 de febrero

El CD Tenerife y la firma danesa Hummel pondrán fin a una relación de trece temporadas al término de la actual campaña.
Según ha adelantado COPE Tenerife, la empresa dejará de vestir al conjunto blanquiazul el próximo curso y ya existe un proceso en marcha para elegir a su sustituta, que deberá quedar definida antes del 15 de febrero.
Fuentes de la entidad confirmaron a Deportes COPE Tenerife que el relevo está en fase avanzada y podría anunciarse en las próximas fechas.
El contrato con Hummel, que inicialmente estaba previsto hasta 2029, se da por terminado tras meses de negociaciones entre ambas partes.
Tal y como informa COPE Tenerife, actualmente hay tres marcas interesadas en convertirse en el nuevo proveedor deportivo del CD Tenerife. Con alguna de ellas ya se han analizado modelos y propuestas.
Entre las opciones, la italiana Macron partiría con cierta ventaja, según indica el citado medio. Y es que en el club se valora su crecimiento en el mercado y su presencia en equipos de primer nivel como Osasuna o Real Sociedad, además de vestir esta temporada a cinco conjuntos de Segunda División: Burgos CF, Cádiz CF, UD Almería, AD Ceuta y Real Sociedad B.
La calidad de los materiales y la capacidad de personalización de sus diseños son aspectos especialmente bien considerados.