Se disparan las ventas del chándal de Maduro: “Próximo disfraz de Carnaval”

El pasado sábado 3 de enero, Nicolás Maduro fue detenido en Venezuela en el marco de una operación llevada a cabo por Estados Unidos, denominada ‘Operación Resolución Absoluta‘.
Horas después, Donald Trump avivó la polémica al publicar en su red social Truth una imagen en la que se veía a Maduro a bordo del USS Iwo Jima, con los ojos vendados, los oídos cubiertos y sosteniendo una botella de agua, una fotografía que no tardó en hacerse viral.
Más allá del impacto político que generó la supuesta detención del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses, gran parte de la conversación en redes sociales se centró en un detalle inesperado: la vestimenta de Maduro. En concreto, el chándal gris de la marca Nike que llevaba puesto en la imagen fue uno de los elementos más comentados por los usuarios.
El chándal que desató el debate
No era la primera vez que Nicolás Maduro aparecía en público con este tipo de ropa. Ya fuera por comodidad o como una forma de proyectar cercanía con la clase trabajadora, el dirigente venezolano ha recurrido en numerosas ocasiones al chándal durante actos oficiales y mensajes institucionales.
Tradicionalmente, Maduro solía optar por conjuntos con los colores de la bandera de Venezuela, una estética heredada de Hugo Chávez, quien convirtió este atuendo en una seña de identidad del chavismo cuando prescindía del uniforme militar. Con el paso del tiempo, esa imagen terminó consolidándose como parte del estilo político del actual mandatario.
El pantalón jogger de tejido Woven cuesta 100 euros y ya está agotado en casi todas las tallas en la web de Nike, mientras que la chaqueta Windrunner de tejido Fleece, a 120 euros, se ha vendido completamente en las tallas L, XL o XXL.
El conjunto se encuentra actualmente categoría de Superventas en la web de la marca norteamericana.
Los usuarios en redes aprovecharon la imagen para tomárselo con humor, con muchos destacando que ya lo habían adquirido. “Para celebrar este grandioso día, acabo de adquirir una auténtica reliquia para la historia”, aseguraba uno de ellos.
Muchos han aprovechado para sacarlo a relucir como emblema del apoyo a la detención de Nicolás Maduro, y otros incluso han llegado a considerarlo como “su próximo disfraz de Carnaval”.
Sin embargo, lo que resultó totalmente inesperado fue que en la primera imagen tras su detención, atribuida a una actuación de los Delta Force de Estados Unidos, Nicolás Maduro apareciera vestido con un chándal gris de Nike, dejando a un lado los habituales colores amarillo, azul y rojo asociados a la bandera venezolana.
El conjunto, perteneciente a la línea Nike Tech, se propagó rápidamente por redes sociales, donde dio pie a memes, bromas y miles de interacciones, convirtiéndose además en un foco de atención inesperado para la firma deportiva estadounidense. No fue, sin embargo, la única prenda del mandatario que generó revuelo tras su arresto.
Durante su llegada a Nueva York, Maduro volvió a acaparar miradas al aparecer con una sudadera azul Patriot Blue, de la marca norteamericana Origin, que también se viralizó en plataformas digitales. Una de las imágenes más compartidas es aquella en la que se le ve rodeado de agentes de la DEA, levantando los pulgares, mientras viste dicha prenda.
El impacto fue tal que la propia marca decidió sumarse a la conversación. A través de sus perfiles oficiales, reaccionó con ironía a la imagen y la transformó en una acción de marketing involuntaria, publicando un mensaje que decía: “Bienvenido a América. Lamentablemente no se enviará hasta primavera, pero ya está disponible para reserva”.