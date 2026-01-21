La web del Ayuntamiento de Adeje sufre un ciberataque

El Ayuntamiento de Adeje ha informado del restablecimiento de su web municipal tras el ciberataque detectado este martes, 20 de enero, que provocó la clausura temporal del sitio por un acceso no autorizado.
Según el comunicado oficial, la web quedó operativa a las 8:00 horas de este miércoles, 21 de enero, tras verificarse su correcto funcionamiento durante las horas posteriores.
El Consistorio ha confirmado que ningún dato de la ciudadanía se ha visto comprometido ni vulnerado, ya que la página no aloja información privada.
El incidente fue detectado ayer y afectó únicamente a la web informativa municipal, que actúa bajo el dominio adeje.es y funciona de manera unidireccional, mostrando información pública del municipio.
El Ayuntamiento explicó que el acceso no autorizado fue realizado por lo que parece ser un experto en seguridad que revisa webs públicas para detectar vulnerabilidades.
La sede electrónica municipal, donde la ciudadanía realiza trámites administrativos, no se vio afectada en ningún momento.
Tampoco se produjeron filtraciones de datos personales de usuarios externos. Los datos afectados correspondían únicamente a profesionales que trabajan o han trabajado en la administración de la web, sin que se trate de información de carácter personal.
Como medida preventiva, el Ayuntamiento procedió a clausurar y redirigir temporalmente la web, invitando a la ciudadanía a informarse a través de las redes sociales oficiales mientras se resolvía la situación.
Tras el restablecimiento del servicio, el Consistorio ha lamentado las molestias ocasionadas.