Cierran una nueva zona de baño de Tenerife por un desprendimiento de grandes dimensiones

El Ayuntamiento de El Rosario ha procedido a la prohibición del baño en toda la costa de Tabaiba y al cierre de la playa del Moro debido a una rotura en la red de saneamiento provocada por un desprendimiento y la caída de una roca de grandes dimensiones en la madrugada de este miércoles, 14 de enero.
Asimismo, queda prohibido el tránsito peatonal entre Radazul y Tabaiba y el acceso a nado por la costa entre ambos núcleos “por razones de seguridad y salud pública”.
En un bando, el alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, informa asimismo de que, con carácter temporal, se desaconseja el uso de la red de saneamiento en la ladera este de Tabaiba, en concreto en las calles Dinamarca, Italia, Holanda, Portugal, Francia y Bélgica.
En concreto, se recomienda evitar hasta nuevo aviso la descarga de inodoros, el uso de duchas, bañeras y lavadoras, el vertido de aguas residuales domésticas o industriales a la red, y cualquier otro uso que implique aportes significativos de aguas al sistema de saneamiento.
El Ayuntamiento de El Rosario solicita la “máxima colaboración” a la ciudadanía y agradece de antemano su comprensión por las molestias que esta situación pudiera ocasionar.