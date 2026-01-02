La Laguna toma importantes medidas ante la especial afección del mal estado del mar

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha procedido al cierre de las zonas de baño del municipio debido a la alerta por fenómenos costeros y al mal estado de la mar.
Según ha informado el Consistorio, las áreas afectadas por esta medida son Jover, La Barranquera, Bajamar y Punta del Hidalgo.
Desde el Ayuntamiento se ha pedido precaución en las zonas de costa mientras se mantengan estas condiciones.
Los avisos activos en Tenerife afectan especialmente a La Laguna
En Tenerife, permanece activo el aviso amarillo por fenómenos costeros este viernes 2 de enero, entre las 10:00 y las 18:00 horas, periodo en el que se prevé viento del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en el área metropolitana.
Además, a partir de las 02:00 horas del sábado 3 y hasta las 23:59 horas, se espera mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, tanto en el área metropolitana como en el norte de la Isla.
Por otro lado, el aviso amarillo por viento estará vigente desde las 10:00 horas del viernes 2 de enero hasta las 18:00 horas del sábado 3, afectando al norte, el área metropolitana y las zonas del este, sur y oeste de Tenerife.
Se prevén rachas máximas de 80 kilómetros por hora, de componente oeste, que afectarán especialmente a zonas altas y de la dorsal, al municipio de La Laguna y a la vertiente sur, con posibilidad de superar los 90 km/h en cumbres.
Alerta por fenómenos costeros
La Dirección General de Emergencias ha actualizado y mantiene activa la situación de alerta por fenómenos costeros en varias Islas.
Los efectos están previstos en la isla de La Palma, el litoral norte, oeste y suroeste de El Hierro, el oeste y suroeste de La Gomera, así como en el norte y oeste del resto de las Islas, incluidas las costas del área metropolitana de Tenerife.
En estas zonas se esperan vientos del oeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, que puede superar los 5 metros en las costas oeste y norte de La Palma y en la costa norte de Lanzarote.
Asimismo, se ha señalado que el sábado 3 de enero habrá luna llena, con coeficientes de marea altos a muy altos durante el fin de semana, que oscilarán entre 87 este viernes y 92 el domingo 4 de enero, lo que dará lugar a mareas vivas.