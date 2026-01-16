Retenciones en la TF-1 por un accidente: hay dos ambulancias en la zona

Un accidente en la TF-1, a la altura de Tabaiba, está provocando retenciones en sentido sur, según ha informado el 112 Canarias.
En el lugar del siniestro intervienen dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como efectivos de Bomberos de Tenerife, Carreteras del Cabildo de Tenerife y la Guardia Civil.
El personal sanitario ha atendido a un hombre de 26 años y a una mujer de 55, ambos con heridas de carácter leve.
Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan por la zona.
QUÉ HACER ANTE UN ACCIDENTE COMO EL DE LA TF-1
Según la Dirección General de Tráfico, cuando ocurre una emergencia, no podemos permitir que los nervios o el desconocimiento nos impidan actuar correctamente, los minutos que transcurren hasta que llegan los servicios de socorro son vitales.
Es muy importante estar preparado y saber cómo actuar en el caso de verte involucrado o eres testigo de un accidente de tráfico.
Los resultados de la atención sanitaria dependen del tiempo que tarda en llegar al lugar del accidente, minutos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. La atención precoz por el equipo sanitario adecuado además de salvar vidas, reduce discapacidades. Que las víctimas sean auxiliadas por un servicio de emergencias que aporte los efectivos necesarios en el lugar del accidente (bomberos, policías, sanitarios…) es primordial para mejorar los tiempos de atención y su calidad.
La conducta PAS (Proteger, Alertar, Socorrer) está reconocida y establecida a nivel internacional para cualquier tipo de actuación inicial ante una emergencia. Se define como las primeras actuaciones que tendrán como objetivo primero la protección en el escenario, posteriormente alertar a los servicios de emergencia y, solo tras esto y tenemos los conocimientos adecuados, centraremos nuestra atención en socorrer a el/los herido/s.
¿QUÉ INFORMACIÓN DEBO DAR SI LLAMO AL 112?
Las colisiones, como este accidente, son bastante habituales, por ello, a continuación damos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de llamar al 1-1-2:
- Localización del accidente (calle, número, punto kilométrico, localidad, si es una vía de doble sentido es preciso informar de la dirección en la que se encuentra el problema…).
- Características y número de los vehículos implicados.
- Número de heridos y toda aquella información que podamos aportar sobre ellos.
- Características especiales del accidente (existen personas atrapadas, existe peligro de caída del vehículo, está implicado un vehículo que transporta mercancías peligrosas, el vehículo ha caído al agua, etc.).
- Es conveniente dejar un número de teléfono de contacto.
- Cualquier otra información que sea importante para los equipos de emergencia.
RESCATE EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
Con la llegada de los servicios de emergencias necesarios en el lugar del accidente (bomberos, policías, sanitarios…) se pone fin a la actuación PAS. Es el turno de que los profesionales atiendan, socorran y rescaten a las víctimas del accidente.
La Asociación Profesional de Rescate en Accidentes de Tráfico (APRAT) ha elaborado el procedimiento de trabajo basado en las últimas técnicas de rescate de víctimas en accidentes de circulación. El Procedimiento Unificado de Rescate en Accidentes de Tráfico, establece una sistemática de trabajo coordinado y secuenciado para los equipos de rescate promovida por la World Rescue Organization (WRO) en un entorno seguro para víctimas e intervinientes, así como elementos de coordinación multidisciplinar con los profesionales de sanidad y de seguridad.
Este conjunto de pautas puede considerarse una herramienta fundamental de intervención y de gestión en situaciones críticas y ofrecer a los ciudadanos un servicio único, eficiente y de calidad en la asistencia a los accidentes de tráfico.
El manual básico de rescate está orientado a personal de servicios de emergencia. Está disponible para su descarga en el siguiente apartado y en él se describe el procedimiento unificado de rescate en accidentes de tráfico. También está disponible el protocolo de auxilio en carretera.