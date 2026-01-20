El colegio Nuryana de La Laguna aclara lo ocurrido tras la caída de un árbol de grandes dimensiones

El colegio Nuryana, en San Cristóbal de La Laguna, ha ofrecido su versión tras la caída de un eucalipto dentro del recinto escolar en la mañana de este martes, un incidente que no provocó daños personales y solo generó retrasos puntuales en la entrada del alumnado.
Según ha explicado el centro, el árbol se desplomó alrededor de las 7:30 horas, coincidiendo con el acceso de los estudiantes al colegio, por uno de los laterales del recinto, en la zona habilitada para la entrada de vehículos. A pesar de lo ocurrido, no fue necesaria la intervención de los servicios sanitarios y no se registraron heridos.
Desde la dirección del centro han subrayado que el incidente quedó en un susto. “Afortunadamente, el eucalipto que se nos cayó hoy no generó sino algún problema en la entrada al colegio”, han señalado, destacando que el equipo de gestión forestal que colabora con el Nuryana actuó de inmediato y se hizo cargo de la retirada del árbol.
El colegio ha informado además de que durante las pasadas Navidades se realizó una revisión y poda de gran parte del arbolado del centro, y que en el próximo parón de Carnaval está prevista una nueva intervención para reforzar la seguridad. Según indican, el espacio afectado podrá utilizarse con normalidad desde mañana.
Como medida educativa, el centro ha anunciado que los troncos del eucalipto se aprovecharán para crear nuevos espacios de juego natural para el alumnado, integrándolos en el entorno escolar.
Aunque no hubo daños materiales, testigos presenciales relatan que al coche de una trabajadora le alcanzaron algunas ramas. “Se escuchó un estruendo”, explican personas que se encontraban en la zona en el momento de la caída.
El suceso ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su preocupación por la cercanía del incidente a la entrada del alumnado. Otros comentarios reclamaron revisiones periódicas del arbolado y mayor mantenimiento de las zonas exteriores del centro para evitar situaciones similares en el futuro.
Desde el colegio insisten en que el arbolado está siendo supervisado y que se seguirán realizando controles preventivos para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa.