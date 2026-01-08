Estos son los precios para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Tenerife

Tenerife se prepara para acoger uno de los conciertos más esperados de la música latina en Europa. Romeo Santos y Prince Royce actuarán juntos el 1 de agosto de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, dentro de su gira europea ‘Mejor Tarde Que Nunca’, un tour histórico que, por primera vez, reúne en un mismo escenario a dos de los grandes referentes de la bachata.
La cita en Tenerife será, además, la única parada en Canarias de esta esperada gira, lo que convierte el evento en una fecha clave para los seguidores del género en el Archipiélago. Ambos artistas ofrecerán un espectáculo diseñado para repasar sus grandes éxitos y conectar tanto con sus fans de siempre como con el nuevo público que se ha sumado a lo largo de sus trayectorias.
Este jueves 8 de enero ha salido la preventa de entradas, por lo que ya podemos concoer el precio según la zona: la pista general partirá desde 85 euros, mientras que la opción de early entry se situará en 95 euros. Para quienes busquen una experiencia más cercana al escenario, el Front Stage tendrá un coste de 145 euros, y la modalidad Front Stage Premium alcanzará los 220 euros.
La actuación en la Isla se enmarca dentro de un tour europeo sin precedentes, en el que Romeo Santos y Prince Royce recorrerán varias ciudades del continente durante el verano de 2026. El espectáculo promete un repertorio cargado de grandes himnos de la bachata y de la música latina contemporánea, con una puesta en escena concebida como un encuentro entre dos estilos que han marcado a varias generaciones.
Con este concierto, Tenerife se suma a una gira que ya ha despertado una gran expectación entre los seguidores del género. La combinación de dos artistas de talla internacional en una única fecha en Canarias anticipa una alta demanda de entradas, por lo que se espera que el inicio de la venta genere una respuesta masiva por parte del público.