Santa Cruz de Tenerife tiene el coste del taxi por distancia recorrida más caro de toda España

Santa Cruz de Tenerife figura entre las ciudades con el precio por kilómetro de taxi más alto del país, según el estudio elaborado por FACUA-Consumidores en Acción, que compara las tarifas del servicio en 57 ciudades españolas con datos vigentes a diciembre de 2025.
De acuerdo con el informe, el precio medio por kilómetro en España se sitúa en 1,07 euros de día y 1,29 euros de noche.
En ese contexto, Santa Cruz de Tenerife alcanza 1,35 euros por kilómetro en horario diurno, el valor más elevado junto con Madrid, y 1,55 euros en horario nocturno, solo por detrás de Barcelona (1,62 euros).
En contraste, las ciudades con el kilómetro más barato son Cádiz, Huelva, Cuenca, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria y Melilla durante el día, y Melilla, Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria por la noche.
El estudio de FACUA establece una comparativa mediante la simulación de nueve recorridos en cada ciudad —trayectos de 1, 5 y 10 kilómetros en horario diurno, nocturno y nocturno de fin de semana—, a partir de los datos oficiales de tarifas.
El análisis refleja que la diferencia entre la ciudad más cara y la más barata es del 60,0%, y que en distancias cortas el precio puede ser más del doble: en el trayecto de 1 kilómetro en día laborable, la diferencia llega al 107,3% entre Zaragoza (3,02 euros) y San Sebastián (6,26 euros).
En el conjunto del país, San Sebastián vuelve a situarse como la ciudad con el taxi más caro por tercer año consecutivo, seguida por Lleida y Tarragona. En el extremo opuesto, Las Palmas de Gran Canaria y Huelva encabezan el listado de tarifas más baratas. Según la clasificación por puntos del estudio, San Sebastián obtiene 81 puntos (sobre 90), mientras que Las Palmas de Gran Canaria y Huelva suman 8 puntos cada una.
FACUA subraya que los sistemas tarifarios son complejos y distintos entre ciudades. De hecho, aunque San Sebastián lidera el ranking de precios, su tarifa por kilómetro diurna (0,88 euros) se sitúa entre las más bajas, similar a la de Cádiz, Melilla o Las Palmas de Gran Canaria. Por este motivo, la asociación basa la comparación en recorridos simulados y no en un único concepto tarifario.
Subidas de tarifas en 2025
El informe señala que 39 de las 57 ciudades analizadas han incrementado sus tarifas en 2025 respecto al año anterior, con una subida media del 3,1%. Las mayores alzas se registraron en Palma de Mallorca (15,4%), seguida de Ceuta (12,4%), San Sebastián (9,1%) y Zaragoza (9,0%). En el precio por kilómetro, el incremento medio fue del 2,8% de día y del 2,4% de noche.
Carrera mínima y bajada de bandera
En la carrera mínima diurna, San Sebastián (6,26 euros) y Lleida (5,33 euros) vuelven a encabezar la tabla, seguidas por Gijón y Oviedo (5,09 euros). De noche, San Sebastián (7,26 euros) mantiene el primer puesto. La media nacional de la carrera mínima es de 3,97 euros de día y 5 euros de noche. Entre las más baratas figuran Zaragoza, Ciudad Real, Murcia y Madrid en horario diurno, y Barcelona, Zaragoza, Murcia y Madrid en horario nocturno.
En cuanto a la bajada de bandera —el importe por iniciar el servicio—, el precio medio se sitúa en 2,18 euros de día y 2,84 euros de noche y fines de semana, con incrementos del 3,3% y 3,5%, respectivamente. Las más caras de día son San Sebastián (4,94 euros), Teruel, Tarragona y Bilbao.
Servicios con suplementos y tarifas especiales
FACUA vuelve a reclamar que se eliminen suplementos o precios fijos en trayectos con origen o destino en estaciones, puertos o aeropuertos, al considerar que no existe una diferencia en la prestación del servicio que justifique el encarecimiento. La asociación también critica las tarifas especiales en fines de semana en determinadas ciudades y los recargos adicionales en horarios nocturnos en algunos municipios.
En el caso de los viajes al aeropuerto, el estudio recuerda que varias ciudades aplican tarifas fijas o suplementos, como Sevilla, Santiago de Compostela, Madrid o Barcelona.
Metodología
FACUA define como tarifa de día la aplicada de lunes a viernes no festivos entre las 6:00/7:00 y las 22:00/23:00 horas, según la ciudad. La tarifa nocturna y festivos comprende el resto de franjas horarias, domingos y días festivos. La recogida de datos se cerró en diciembre de 2025.