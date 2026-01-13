Los vecinos de Santa Cruz de Tenerife exigen más taxis disponibles en las calles

Los vecinos y vecinas de Santa Cruz de Tenerife demandan más taxis disponibles en las calles. Así se recoge en la encuesta de opinión sobre este ámbito en el municipio elaborada entre noviembre y diciembre de 2025 desde el área de Movilidad, que el ayuntamiento presentó ayer durante la celebración de la última convocatoria de la Mesa del Taxi. En la reunión, estuvieron el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, acompañado por los concejales de Movilidad y de Proyectos Estratégicos, Evelyn Alonso y Carlos Tarife, así como asociaciones profesionales del subsector.
Desde el área de Movilidad se adelantó que entre las mejoras propuestas en la encuesta, los ciudadanos insisten en demandas similares a las recogidas en la encuesta realizada en 2023, como la rebaja en el precio, la necesidad de más unidades disponibles (ratio que se incrementa notoriamente respecto a la de 2023, apuntaron), en la petición de tener más paradas y, en último lugar, disponer de una aplicación que facilite la gestión de la solicitud del servicio a través del móvil.
Sobre la dificultad de encontrar un taxi, las menciones se concentran en actos (conciertos, fútbol, Carnaval…), en el 40,3%; y en los barrios en el 36,6%. Les siguen fines de semana y festivos (34,7%) y los días de lluvia/mal tiempo (33,3%). Y en torno al 30% cita tanto la zona centro como las noches. En conjunto, casi dos de cada tres personas (aproximadamente el 65%) declaran algún episodio de no disponibilidad en el periodo considerado.
Asimismo, desde el ayuntamiento también destacaron que hay una evolución favorable en las incidencias declaradas por los encuestados como negativas, donde aparecen casos de experiencias negativas, pero en menor proporción que en 2023.
Estudio del subsector
Por otra parte, en la reunión también se abordó el estado de la redacción del II Estudio relativo a la Ratio de Licencias de Taxi en el Municipio, “que dio comienzo el 1 de noviembre y tiene un plazo de 3 meses, por lo que el trabajo acabará a finales de este mes”, detalló Evelyn Alonso, que recalcó que “en este estudio se realizará un análisis de la situación” del subsector.
“En este sentido -avanzó la concejala-, se considera la evolución respecto del estudio realizado en 2022, concretamente en aspectos como la situación económica actual del sector; qué ha cambiado en la oferta del servicio de taxi; la ratio/habitante; y número de licencias actuales y comparativa con las capitales de provincia comparables establecidas en el primer informe”.
Alonso agregó que, “además, tiene en cuenta el cuadro tarifario actualmente vigente, o la situación de la flota, uniformidad y principales parámetros de calidad del servicio, así como el número de paradas, ubicaciones, funcionamiento, etcétera”. Así como la tecnología y su grado de incorporación en el sector, además de la accesibilidad, la sostenibilidad ambiental, el diseño urbano y las consecuencias para el sector.
En cuanto al compromiso en tramitar las subvenciones PMR en el año natural, desde el ayuntamiento se informó de que su tramitación requiere de multitud de fases propias de la administración, pero también algunas relativas a los subvencionados (falta de documentación, incidencias con deudas detectadas y otras) que hace que los plazos se dilaten. Además, se hizo mención a la necesidad de analizar posibles soluciones al incumplimiento del número de licencias PMR en el municipio.
En otro punto del orden del día se abordó la creación de un grupo de trabajo técnico que elabore un Plan de Distribución de Paradas, integrado por un representante de cada asociación y donde se analicen las propuestas del sector. No solo en cuanto a la creación de nuevos espacios, sino también si es necesario su reubicación o incluso eliminación, lo que se hizo por ejemplo en el caso de la reconfiguración de las calles El Pilar y Villalba Hervás con la eliminación del carril bici, “donde se ha hecho una propuesta inicial, que ha sido modificada por lo aportado por Élite Taxi”, afirmaron desde el área.
Para concluir, se detalló el estado de la tramitación del expediente para la contratación del Servicio de Desarrollo, Implantación y Mantenimiento de un Sistema Tecnológico de Petición del Servicio de Taxi para Santa Cruz. Así, el concejal Carlos Tarife explicó que a la licitación se presentaron 12 empresas pero “hubo un recurso especial en materia de contratación que retrasó la continuidad del procedimiento”, por lo que, finalmente, “el 18 de noviembre se hizo la apertura de las proposiciones, actualmente en valoración técnica”.
Bermúdez resaltó “el firme compromiso, desde hace años, para mejorar las condiciones económicas y laborales de este sector, con una hoja de ruta que hemos afrontado y comunicado en este órgano consultivo de manera clara desde hace años”.
El alcalde destacó que “Santa Cruz siempre ha demostrado, con hechos, que el diálogo es constante, transparente y productivo, y sigue siendo la mejor vía para abordar cualquier inquietud del sector”. Y recordó que “la Mesa del Taxi, que es un órgano consultivo, se ha convocado regularmente y las asociaciones han contado siempre con información detallada, propuestas concretas y atención directa por parte del Ayuntamiento, que ha respetado escrupulosamente los acuerdos, técnicamente viables, que se han planteado en este espacio donde se busca el consenso”.
Élite Taxi
Mientras, desde Élite Taxi, que tiene la representación mayoritaria del subsector en la Mesa del Taxi, su presidente, Miguel Ojeda, afirmó que, en principio, la reunión de ayer fue “muy bien” y apuntó que hoy se reunirá la Junta Directiva de la asociación para decidir si mantienen o no la manifestación convocada para el 26 de este mes.
Ojeda resaltó la presencia del alcalde y de Carlos Tarife en la reunión para trasladar la información, y celebró que, en líneas generales, la encuesta realizada a la ciudadanía en 2025 lograse una puntuación ligeramente superior a la anterior en cuanto a la valoración del sector en el municipio.