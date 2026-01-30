Ángel, tiktoker peninsular, abre el debate sobre el cruasán de pollo en Canarias: “No lo había visto nunca”

Ángel Revuelta, docente andaluz que reside en Tenerife, ha abierto un debate inesperado en TikTok tras publicar un vídeo en el que destaca una costumbre muy extendida en las cafeterías de Canarias: el cruasán salado, relleno de pollo, embutido u otros ingredientes, una opción que, según asegura, no es habitual fuera del Archipiélago.
“Cuando piensas en un cruasán relleno, piensas en chocolate o mantequilla”, explica el creador de contenido al inicio del vídeo, antes de señalar la diferencia con lo que ocurre en las Islas. “En Canarias pillan un cruasán grande, lo parten por la mitad, le ponen pollo y lo que sea… y es una maravilla”, afirma, visiblemente sorprendido.
Ángel asegura que el cruasán de pollo canario es “una bomba y encima súper típico. Te juro que en Canarias no creo que haya un sitio donde esté malo”, añade, mientras insiste en que en la Península nunca ha visto un cruasán relleno de pollo, jamón o ingredientes salados como los que se sirven habitualmente en bares y cafeterías del Archipiélago.
@angelrevuelta6 Es una auténtica MARAVILLA 🤤🇮🇨 #viral #parati #canarias #comida ♬ French music style, accordion, waltz – arachang
¿Sólo lo encuentras en Canarias?
El vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios, ha abierto un debate entre usuarios. Muchos canarios han confirmado que el cruasán relleno normalmente de pollo y ensalada es una opción habitual en desayunos y almuerzos rápidos, llegando a pensar que “era algo nacional”. Mientras que usuarios peninsulares se han mostrado sorprendidos.
Más allá del debate gastronómico, el vídeo ha servido para poner en valor una de esas costumbres cotidianas que forman parte de la identidad de las Islas, especialmente en bares de barrio, cafeterías y panaderías, donde el cruasán relleno convive con bocadillos y pulguitas como una opción más del día a día.