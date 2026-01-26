la palma

Denuncian el “desalojo forzoso” de ancianos en una residencia en Canarias

La Plataforma Derecho al Techo califica de "vulneración de derechos básicos" el traslado de residentes a espacios no aptos y critica que el Cabildo mantenga centros sociosanitarios terminados y cerrados desde hace cuatro años
La Plataforma Derecho al Techo ha denunciado la situación que, según sostiene, están viviendo personas mayores residentes en el Centro Residencial La Dehesa, en La Palma, a raíz de un proceso de desalojo vinculado a la reforma del centro que ha obligado a los usuarios a compartir habitaciones en espacios no aptos.

En un comunicado, Derecho al Techo afirma que el Cabildo de La Palma ha impuesto el traslado de residentes de sus habitaciones sin ofrecer información suficiente, sin participación de las personas afectadas y sin garantizar alternativas habitacionales “dignas”, lo que, a su juicio, vulnera derechos básicos recogidos en la legislación de servicios sociales.

Desalojos bajo presión y falta de transparencia

Derecho al Techo considera especialmente grave que se haya declarado en ruina la segunda y tercera planta del centro sin que, según indica, esta haya sido acreditada de forma clara y transparente ante las personas residentes.

La plataforma ha denunciado además que, mediante presiones e información parcial, se ha forzado ya el traslado de 17 personas mayores a habitaciones compartidas de peores condiciones, obligándolas también a reducir sus pertenencias personales.

Centro Residencial La Dehesa, en La Palma.

Resistencia a los 80 años

Añade que tres residentes de alrededor de 80 años se mantienen en su negativa a abandonar sus habitaciones ante la previsión de ser trasladados a instalaciones con habitaciones de hasta cinco personas y baños comunes.

En el comunicado se señala que esta situación no se justifica por una supuesta necesidad de crear nuevas plazas sociosanitarias, al afirmar que en La Palma existen plazas vacantes con tasas de ocupación inferiores al 60 % y un centro de Alzheimer terminado y equipado desde hace cuatro años que permanece cerrado.

Derecho al Techo ha exigido la paralización inmediata de los desalojos, mayor transparencia y la acreditación técnica de la supuesta ruina del edificio, así como el respeto a la voluntad y la dignidad de las personas mayores afectadas, con las que manifiesta su solidaridad.

