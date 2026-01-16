El actor Ramiro Blas visita este domingo el programa ‘Una mala noche’

El actor argentino Ramiro Blas, conocido por su carisma en la serie Vis a Vis, entre otros muchos proyectos de televisión y cine, será este domingo, a partir de las 23.55 horas, el invitado estrella de Una mala noche (la tiene cualquiera), el programa de Televisión Canaria presentado por el actor y humorista Aarón Gómez.
Ramiro Blas presentará su cinta más reciente, el largometraje Gatillero (Cristian Tapia Marchiori, 2025), y su próximo proyecto, la película Lunática (Martín Basterretche), cuyo rodaje acaba de cerrarse en Argentina.
El late night gira en esta ocasión en torno a la paciencia, explorando de forma divertida esa virtud que todos necesitamos en el día a día.
En esta esta nueva entrega, el equipo de colaboradores que participará con sus personajes y sketches estará integrado por los actores y humoristas Carmen Cabeza, con su juego de canarismos, Carlos Pedrós, Jorge Galván y Sarah Lómore, quienes acompañarán al presentador Aarón Gómez en una velada llena de humor. La emisión llega tras En otra clave y será el broche de oro a una noche de domingo de risas para afrontar la nueva semana.