El actor Ramiro Blas visita este domingo el programa ‘Una mala noche’

El intérprete argentino es el nuevo invitado del 'late night' que conduce cada semana Aarón Gómez en Televisión Canaria
Ramiro Blas y Aarón Gómez. / DA
El actor argentino Ramiro Blas, conocido por su carisma en la serie Vis a Vis, entre otros muchos proyectos de televisión y cine, será este domingo, a partir de las 23.55 horas, el invitado estrella de Una mala noche (la tiene cualquiera), el programa de Televisión Canaria presentado por el actor y humorista Aarón Gómez.

Ramiro Blas presentará su cinta más reciente, el largometraje Gatillero (Cristian Tapia Marchiori, 2025), y su próximo proyecto, la película Lunática (Martín Basterretche), cuyo rodaje acaba de cerrarse en Argentina.

El late night gira en esta ocasión en torno a la paciencia, explorando de forma divertida esa virtud que todos necesitamos en el día a día.

En esta esta nueva entrega, el equipo de colaboradores que participará con sus personajes y sketches estará integrado por los actores y humoristas Carmen Cabeza, con su juego de canarismos, Carlos Pedrós, Jorge Galván y Sarah Lómore, quienes acompañarán al presentador Aarón Gómez en una velada llena de humor. La emisión llega tras En otra clave y será el broche de oro a una noche de domingo de risas para afrontar la nueva semana.

