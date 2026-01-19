Elsa Punset (62), filósofa: “En el mundo actual lo que necesitamos es una epidemia de optimismo lúcido, comprometido, activo”

Elsa Punset, filósofa y escritora, es todo un referente en la divulgación sobre bienestar e inteligencia emocional. En estos tiempos convulsos, su mensaje se hace cada vez más necesario.
En un mundo sacudido por los conflictos internacionales y las guerras, Punset aboga por el “optimismo lúcido” que sea capaz de, “desde el compromiso” hacer que nuestra vida sea un poco más sencilla.
Elsa Punset: “Necesitamos una epidemia de optimismo lúcido”
En una reciente entrevista en exclusiva con DIARIO DE AVISOS, Elsa Punset recordaba las palabras del mítico explorador Ernest Shackleton: “Él, que consiguió hazañas increíbles, decía que cuanto peor van las cosas, más condenadamente optimista hay que ser. ¡Me encanta esa frase! Retrata lo que sabemos a ciencia cierta: que las personas optimistas suelen tener mejor salud, mejores relaciones y más capacidad de elección. Es porque no se resignan: miran al futuro con esperanza y se ponen manos a la obra”.
La filósofa y escritora indicaba que “en un mundo revuelto como el actual”, eso es “justo lo que necesitamos: una epidemia de optimismo lúcido, comprometido, activo. Lo contrario —vivir al margen o cruzarse de brazos— es ceder al pesimismo. Y para mí, eso es una derrota”.
Elsa Punset reconocía saber que “a veces dan ganas de apartar la mirada. La violencia, el conflicto, las guerras… están más visibles que nunca gracias a la tecnología. Pero no son nuevas. Los humanos llevamos siglos luchando por poder, por territorio, por ideología. Nuestra violencia no es solo instintiva, como la de los demás seres vivos: es simbólica, estructural, heredada. Necesitamos más autoconciencia como especie. Porque la tecnología ha amplificado nuestra capacidad de dañar, y también nuestra responsabilidad de elegir otro camino”.