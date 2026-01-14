Entradas para los concursos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: cuánto cuestan y cuándo y cómo comprarlas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Fiestas de Santa Cruz, pondrá a la venta el miércoles 21 de enero las entradas para los concursos del Carnaval 2026 programados en el Recinto Ferial, que comenzarán el 23 de enero.
La venta se realizará por internet a partir de las 9:00 horas en la plataforma entradascarnavaltenerife.com, que quedará operativa ese mismo día y a esa hora.
A través de este portal se podrán adquirir localidades para todas las fases de los concursos de murgas infantiles y adultas, comparsas, agrupaciones musicales, agrupaciones coreográficas y para las galas de las reinas infantil y adulta.
No obstante, las entradas de las galas adulta e infantil se pondrán a la venta a partir del jueves 22 de enero.
Cómo conseguir las entradas
Como en ediciones anteriores, la final del concurso de Murgas Adultas se venderá exclusivamente a través de la web habilitado, tanto en bono como en billete sencillo, y no se podrán adquirir en las taquillas del Recinto Ferial.
De igual forma, en la Gala de la Reina Adulta, el concurso de Comparsas y la final de Murgas Adultas, las localidades de gradas y sillas estarán todas numeradas y su compra se realizará únicamente por vía digital.
El precio de este tipo de localidad se mantendrá con respecto a otras ediciones. En caso de que no se agoten, las entradas disponibles se pondrán a la venta en taquilla el mismo día del acto.
El sistema de venta permitirá adquirir un máximo de cuatro localidades por tarjeta bancaria y por acto y ofrece la posibilidad de imprimir las entradas durante el proceso de compra.
Además, cada localidad incorpora un código QR exclusivo para verificar su autenticidad y evitar duplicidades o falsificaciones.
Precios para los concursos del Carnaval
- Festival Coreográfico:
- Menores de 10 años: 3 euros
- Adultos: 5 euros
- Gala Reina Infantil:
- Menores de 10 años: 6 euros
- Adultos: 8 euros
- Murgas Adultas:
- 1ª, 2ª, 3ª y 4ª fase (general): 8 euros
- Final: 12 euros (general) / 8 euros (de pie)
- Bonos (general): 28 euros
- Comparsas:
- General: 10 euros / 6 euros
- Gala Reina Adulta:
- General: 15 euros
- Certamen de Rondallas:
- General: 8 euros
Serán gratuitos el Concurso de Murgas Infantiles, el Concurso de Agrupaciones Musicales, la Gala de Elección de la Reina de los Mayores y el Concurso de Disfraces.
Venta en taquilla
La venta de localidades en las taquillas del Recinto Ferial comenzará el 22 de enero a las 17:00 horas.
Los días de concursos y galas, el horario se mantendrá, aproximadamente, hasta la finalización del acto.
El horario habitual de taquillas es de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Para la Gala de los Mayores, el acceso se realizará mediante invitaciones, que se distribuirán el miércoles 4 de febrero en un espacio habilitado y señalizado en el exterior del Recinto Ferial.
En cuanto al concurso de Rondallas, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Auditorio, las entradas se podrán adquirir por internet y en las taquillas del Recinto Ferial al precio único de 8 euros. El día del certamen también abrirán las taquillas del Auditorio.