Las entradas para la final de murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife ‘vuelan’ en poco más de 1 hora

Todas las entradas para la final y los bonos del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se han vendido este jueves en poco más de hora y media, según ha informado el área de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
La venta, que incluye también la fase que se abrirá esta tarde, se inició ayer a las 9:00 horas, momento en el que salieron a la venta las localidades para los diferentes concursos del Carnaval.
Sin embargo, incidencias técnicas en la web llevaron a paralizar temporalmente la venta para garantizar la igualdad de oportunidades entre las personas interesadas.
El concejal responsable del área de Fiestas, Javier Caraballero, explicó que, tras comenzar el proceso, “comenzamos a detectar incidencias de la página web” y se contactó con la empresa proveedora del servicio, responsable de la plataforma de venta.
Al no poder resolverse los problemas con la diligencia necesaria, se decidió detener la operación. Las entradas que sí llegaron a venderse durante ese periodo se mantienen, según ha indicado el área de Fiestas.
En estos momentos, siguen disponibles entradas para las cuatro fases del concurso de murgas, que pueden adquirirse a través de la web oficial.
Nueva venta esta tarde y próximos actos
Este jueves, a partir de las 17:00 horas, se abrirá un nuevo proceso de venta para los concursos de agrupaciones coreográficas, rondallas y comparsas. La cola virtual se activará quince minutos antes, a las 16:45 horas.
Además, mañana, viernes 23, a las 9:00 horas, comenzará la venta de entradas para las galas de la Reina adulta e infantil. A partir de las 17:00 horas, se abrirá la taquilla del Recinto Ferial para la venta presencial de aquellas localidades que no se hayan agotado en la plataforma online.
Toda la venta se realizará a través de la web entradascarnavaltenerife.com, con un límite de cuatro entradas por tarjeta y acto, según ha informado el Ayuntamiento.