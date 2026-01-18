El puerto de Santa Cruz controlará las especies invasoras que traen los barcos

La Autoridad Portuaria someterá a un estrecho seguimiento la entrada de especies marinas exóticas invasoras a través del intenso tráfico marítimo que soportan las instalaciones de la capital tinerfeña.
Para ello, ha adjudicado a la empresa Centro de Investigaciones Medioambientales del Atlántico un contrato para la puesta en marcha de un programa de vigilancia ambiental por importe de 49.440 euros y dos años de duración.
El servicio comprende los trabajos de campo, laboratorio y gabinete con el objetivo de detectar de manera temprana la presencia de especies marinas alóctonas e identificar aquellas catalogadas como invasoras o que son potencialmente invasoras, para su seguimiento.
De esta manera, se establecerá una red de 30 estaciones de muestreo, ubicadas a lo largo de todo el litoral portuario, en diferentes infraestructuras (muelles, dársenas, pantalanes o diques), distribuidas en seis zonas: Norte – Sebadales de San Andrés; dársena Pesquera; dársena del Este; dársena de Anaga; dársena de Los Llanos; y zona Sur/ La Hondura.
Los puertos son zonas morfológicamente complejas, que proporcionan una gran variedad de hábitats potenciales para las especies exóticas introducidas.
Para gestionar la amenaza que estas representan es necesario establecer no solo un seguimiento, sino también un análisis de su potencial invasor.
Los objetivos en la gestión de especies exóticas invasoras o con potencial invasor se dirigen a minimizar las amenazas a la biodiversidad, a la salud humana, al bienestar y a la economía.
Un estudio realizado por el área de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en el año 2019, identificó en las zonas portuarias y exteriores del puerto de Santa Cruz de Tenerife un total de 33 especies exóticas, de las que 19 especies eran no autóctonas, en su mayoría, invertebrados. La Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) explica en su informe medioambiental de 2025 que las especies alóctonas pueden ser transportadas de un hábitat a otro por los buques, ya sea externamente, adheridas al casco, o a través de los tanques de los buques, lo que se conoce como agua de lastre.
Según el citado informe, en el año 2017, el 60% las especies alóctonas y el 56% de las especies exóticas invasoras en el medio marino fueron introducidos por actividades de transporte marítimo. Señala, además, que, si bien el número de especies alóctonas sigue aumentando, la introducción de especies exóticas invasoras, que alcanzó su máximo en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2005, ha disminuido.
También pone de manifiesto el impulso que ha supuesto para limitar los impactos la entrada en vigor, en 2017, del Convenio Internacional para la Gestión del Agua de Lastre. En 2023 el 31% de los buques contaban ya con un Certificado Internacional de Gestión del Agua de Lastre.
Prueba de la importancia de llevar a cabo este tipo de seguimiento y control es el reciente estudio del grupo de investigación Bioecomac, de la Universidad de La Laguna, que dio a conocer el hallazgo en los puertos de Tenerife y Gran Canaria de un coral invasor que pone en riesgo los ecosistemas marinos de las Islas.
El coral Tubastraea coccinea, originario del océano Pacífico posee un alto potencial invasor y su expansión podría desplazar a otras especies de invertebrados y algas, así como a organismos nativos, alterando las comunidades marinas y modificando el equilibrio de los ecosistemas.