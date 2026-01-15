La falta de fisioterapeutas en dos Centros de Atención Especializada de Tenerife aumenta la lista de espera

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Tenerife denunció ayer el incremento de las listas de espera debido al traslado de fisioterapeutas desde los Centros de Atención Especializada (CAE) dependientes del Hospital Universitario de Canarias (HUC) a centros de Atención Primaria sin ser reemplazados, lo que, según sostiene, supone una sobrecarga asistencial para la plantilla que permanece y un deterioro del servicio.
El sindicato, que incluye a profesionales de la enfermería y la fisioterapia, censura la “retirada unilateral” de fisioterapeutas de los CAE de San Benito y de Puerto de la Cruz (Gimnasio La Vera), una decisión que está generando un “gran incremento de las listas de espera” y “pone en riesgo la calidad asistencial” en el área norte de Tenerife.
Satse recuerda que estos CAE estaban abordando las listas de espera de fisioterapia de atención especializada del Hospital Universitario de Canarias con los profesionales adscritos orgánicamente, tanto a la Gerencia de Atención Primaria como al propio hospital, pero que estaban integrados en la actividad asistencial hospitalaria.
Sin embargo, estos profesionales “fueron retirados de forma unilateral” por la Gerencia de Atención Primaria para ser trasladados a centros de primaria dentro del programa denominado Fisio +AP. Esta medida “dejó sin cobertura” la actividad hospitalaria que venían realizando, sin que la Gerencia del HUC haya procedido a la restitución de estos efectivos.
Pérdida de recursos
Satse advierte de que esta medida ha supuesto una pérdida de recursos humanos, generando un significativo aumento de las listas de espera de fisioterapia en los CAE, la sobrecarga asistencial para los profesionales que permanecen en plantilla y un deterioro de la calidad del servicio.
El sindicato ha solicitado en varias ocasiones sin éxito a la Gerencia del HUC la restitución inmediata de la totalidad de los profesionales trasladados del CAE de Puerto de la Cruz y del de San Benito, al tratarse de fisioterapeutas que cubrían una actividad estructural de atención especializada, así como la convocatoria de una reunión para abordar esta problemática, conocer los motivos por los que aun no se han reemplazado y conocer las medidas que tiene previsto adoptar para solucionar esta situación.
Satse recalca que la falta de respuesta está perjudicando directamente a los pacientes y a los profesionales, y reclama soluciones inmediatas que garanticen una atención adecuada y de calidad.
Condiciones Fisio +AP
Satse defiende el desarrollo del modelo de consulta de Fisioterapia denominado Fisio +AP, al entender que es una oportunidad para fortalecer la Atención Primaria mediante la integración plena de los fisioterapeutas.
Sin embargo, es imprescindible que su implantación vaya acompañada de un refuerzo de las plantillas y la mejora de las retribuciones. No puede llevarse a cabo precarizando las condiciones laborales ni empeorando la calidad asistencial.