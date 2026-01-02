Un ganador del Gordo de Navidad se moja con la Lotería del Niño y lanza su predicción: “Lo siento así”

La resaca del sorteo de la Lotería de Navidad todavía se deja notar entre los afortunados y, con ella, no faltan las anécdotas y supersticiones. Una de las más comentadas en las últimas horas llega desde la televisión nacional, donde un ganador del Gordo ha decidido aventurarse a pronosticar cómo terminará el primer premio de la Lotería del Niño.
El protagonista es José Iglesias, uno de los agraciados en el sorteo del 22 de diciembre, que ha compartido su experiencia en el programa La mirada crítica, emitido en Telecinco.
Aún visiblemente emocionado, reconocía que sigue asimilando lo ocurrido tras comprobar que su décimo había sido premiado.
Durante la entrevista, Iglesias explicó que la compra del número ganador no fue fruto del azar puro, sino de una intuición personal. Según relató, una corazonada le llevó a elegir ese décimo concreto, una sensación que —asegura— no suele fallarle.
La intuición se repite con el Niño
A partir de ahí, la conversación derivó hacia el próximo gran sorteo del calendario, la Lotería del Niño, y el ganador no dudó en compartir su presentimiento. Sin aportar datos ni argumentos matemáticos, lanzó una predicción que no pasó desapercibida: cree que el primer premio terminará en el número 1.
Una afirmación hecha desde la intuición, no desde la estadística, pero que despertó la curiosidad tanto de la presentadora como de los espectadores del programa.
En qué piensa gastar el premio
Más allá de las predicciones, José Iglesias también habló de sus planes tras el golpe de suerte. Sin grandes excentricidades, explicó que su idea es invertir el dinero en una vivienda y dedicar parte del premio a aquello que siempre le ha interesado: el arte y la cultura.
Un final tranquilo para una historia marcada por la emoción, la sorpresa… y ahora también por una predicción que muchos mirarán de reojo cuando llegue el sorteo del Niño.