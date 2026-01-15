Dime tu código postal y te diré si puedes ver el gran eclipse total de 2026 desde tu casa

El miércoles 12 de agosto de 2026 marcará un hito para la astronomía en España. Ese día tendrá lugar un eclipse total de Sol, el primero que podrá observarse al 100% desde la Península en más de un siglo. En Canarias, aunque no se alcanzará la totalidad, el fenómeno se verá como eclipse parcial con niveles de ocultación muy altos, convirtiendo el atardecer en un espectáculo poco habitual.
Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), las Islas vivirán un notable oscurecimiento del cielo en los minutos previos a la puesta de sol, con especial relevancia en La Graciosa, Lanzarote y Tenerife, donde el porcentaje de ocultación será especialmente elevado.
Dónde se apreciará mejor el eclipse en Canarias
En todo el Archipiélago, el Sol quedará cubierto en más de dos tercios de su superficie, lo que permitirá una observación impactante incluso sin llegar a la fase total.
- La Graciosa será el punto con mayor ocultación: 73,83%.
- Lanzarote alcanzará un 73,72%.
En Tenerife, el IGN ofrece una herramienta interactiva que permite conocer con precisión los datos por zonas. Basta con introducir el código postal en el visor oficial para consultar el porcentaje de visibilidad, el horario exacto y la posición del Sol en cada municipio. Según esas estimaciones:
- Santa Cruz de Tenerife registrará el valor más alto de la Isla, con un 70,07%.
- Arona será la zona con menor intensidad, con un 68,33%.
Dentro del conjunto de Canarias, El Hierro presentará el menor nivel de ocultación, con un 66,33%, aunque el eclipse seguirá siendo claramente perceptible.
Un fenómeno que atraerá millones de personas
La magnitud del evento fue subrayada por Sara García, primera mujer astronauta española, durante su intervención en el programa La Revuelta de RTVE. “Este verano va a suceder algo excepcional”, afirmó, recordando que no se observa un eclipse total de estas características desde 1905. También adelantó que se espera la llegada de más de diez millones de visitantes a España para presenciarlo, situando al país —y también a Canarias— en el centro del interés internacional.
El eclipse coincidirá con la puesta de sol, lo que hará imprescindible elegir ubicaciones con horizonte despejado hacia el oeste. En las Islas, este detalle será clave para seguir la progresiva ocultación del Sol mientras desciende sobre el océano. Además, al producirse en pleno verano, aumentan las probabilidades de cielos despejados, un factor favorable para la observación.
El visor del IGN: consulta por municipio y código postal
El Instituto Geográfico Nacional ha puesto a disposición del público un mapa interactivo que permite obtener información detallada del eclipse. Introduciendo el código postal o seleccionando el municipio, se puede conocer:
- El porcentaje exacto de ocultación solar.
- Las horas de inicio, máximo y final del fenómeno.
- La posición del Sol durante el eclipse.
- El trazado de la franja de totalidad y las áreas donde será parcial.
Además, en el apartado “Desde las capitales de provincia” se muestra la evolución completa del eclipse por ciudades, con tablas detalladas por localidades.
Los especialistas recuerdan que la observación debe realizarse siempre con filtros homologados, evitando mirar al Sol directamente sin protección adecuada.
Totalidad en la Península
Mientras en Canarias el fenómeno será parcial, en la Península el Sol quedará completamente cubierto alrededor de las 19:30 horas, sobre todo en amplias zonas del norte. La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este y pasará por ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma. Al encontrarse España en el tramo final de esa franja, el eclipse se producirá muy cerca del ocaso, una circunstancia que también compartirá Canarias en su observación parcial.
Un evento irrepetible durante décadas
Tras el eclipse del 12 de agosto de 2026, España vivirá otro total el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028, conformando la denominada “triada ibérica”. Después de ese ciclo, no volverá a ser posible observar un eclipse solar total desde el país hasta 2053.
El fenómeno será visible parcialmente en amplias zonas de Norteamérica, Europa y África occidental. Comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y concluirá a las 21:58 en el Atlántico, con una duración total de 264 minutos.
Un acontecimiento astronómico excepcional que colocará a España en el foco mundial de la observación… y que en Canarias podrá seguirse con detalle isla por isla y municipio por municipio, introduciendo el código postal en la plataforma del IGN, bajo uno de los cielos más valorados de Europa.