Todo lo que se sabe hasta el momento del grave accidente en Tenerife: hay 5 heridos

Cinco hombres han resultado heridos este lunes, uno de ellos de carácter grave, tras un accidente entre una furgoneta y un automóvil en las inmediaciones de la rotonda de Chayofa en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.
Al lugar del accidente se han desplazado los servicios de emergencias tras recibir un aviso en el que se informaba de la colisión de una furgoneta y un turismo en la vía TF-28, adonde acudieron los bomberos, que aseguraron los vehículos accidentados y extrajeron a cuatro personas del interior de uno de los habitáculos.
Asimismo el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó cinco ambulancias al lugar, prestó asistencia a los heridos y trasladó a un hombre con politraumatismos de carácter grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Los otros cuatro heridos presentaban heridas de carácter moderado y fueron trasladados a distintos centros hospitalarios del sur de Tenerife.
Asimismo la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente del accidente , la Policía Local colaboró con los recursos de emergencias y efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras realizaron labores de limpieza en la calzada.