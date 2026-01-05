sucesos

Todo lo que se sabe hasta el momento del grave accidente en Tenerife: hay 5 heridos

Todo lo que se sabe hasta el momento del grave accidente en Tenerife: hay 5 heridos
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Cinco hombres han resultado heridos este lunes, uno de ellos de carácter grave, tras un accidente entre una furgoneta y un automóvil en las inmediaciones de la rotonda de Chayofa en Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Al lugar del accidente se han desplazado los servicios de emergencias tras recibir un aviso en el que se informaba de la colisión de una furgoneta y un turismo en la vía TF-28, adonde acudieron los bomberos, que aseguraron los vehículos accidentados y extrajeron a cuatro personas del interior de uno de los habitáculos.

  1. Un agente de la Policía Canaria fuera de servicio se topa en un supermercado con un fugitivo condenado por abusar de una menor
  2. Una cobradora de deudas pagará el doble de lo que había recuperado tras dejar inscrito a un tinerfeño en el AsnefAmenaza con apuñalar a un menor de 14 años en Tenerife para obligarlo a mantener relaciones sexuales

Asimismo el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó cinco ambulancias al lugar, prestó asistencia a los heridos y trasladó a un hombre con politraumatismos de carácter grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Los otros cuatro heridos presentaban heridas de carácter moderado y fueron trasladados a distintos centros hospitalarios del sur de Tenerife.

Asimismo la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente del accidente , la Policía Local colaboró con los recursos de emergencias y efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras realizaron labores de limpieza en la calzada.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas