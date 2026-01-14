Todo lo que se sabe hasta el momento sobre el hallazgo de un cadáver en un barranco de Tenerife

Un hombre de unos 44 años ha sido localizado sin vida en el fondo de un barranco en la carretera de Almáciga, a la altura de Benijo, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El hallazgo se produjo a las 10.27 horas de este martes, 14 de enero de 2026, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
La alerta fue dada por una familiar de la víctima, que informó de la localización del cuerpo en la zona mencionada. Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó de forma inmediata los recursos de emergencia necesarios.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada, así como dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Policía Nacional y Policía Local.
El personal sanitario del SUC accedió al fondo del barranco, donde solo pudo confirmar el fallecimiento del varón. Posteriormente, los bomberos de Tenerife procedieron a la recuperación del cuerpo.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación e instruye las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo desplegado en la zona.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las causas del fallecimiento ni sobre las circunstancias en las que el hombre pudo caer o acceder al barranco.