Cuatro hospitales de Canarias, entre los 50 mejores de España 

Los hospitales universitarios de ambas islas capitalinas, adscritos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se sitúan entre los cincuenta mejores de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado por Merco, correspondiente al año 2025, que ha evaluado a un centenar de hospitales públicos de las diferentes comunidades autónomas.
De esta manera, los cuatro centros hospitalarios públicos de Gran Canaria y Tenerife continúan liderando el ranking nacional del sistema sanitario, mejorando de forma global su posicionamiento, y bajo la barrera de los cincuenta mejores del estado.
En los resultados 2025 del Monitor de Reputación Sanitaria, el Hospital Doctor Negrín suma 4.242 puntos, alcanzando el puesto 25; el Hospital Universitario de Canarias se sitúa en el puesto 33 con 4.088 puntos; el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria obtiene 3.985 puntos, situándose en el puesto 39, y el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil suma una puntuación de 3.883, ocupando el puesto 44.
Estos buenos resultados responden a la gestión hecha desde las diferentes direcciones gerencias hospitalarias, que han logrado una mejora constante en la reducción de las listas de espera, la mejora en los sistemas de comunicación con los usuarios y pacientes y el refuerzo de las plantillas de profesionales.
Monitor de Reputación Sanitaria
El MRS es un estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española y a través del cual evalúa a los actores de todos los sistemas sanitarios.
En esta undécima edición se han realizado 11.010 encuestas a especialistas, médicos de familia, directivos de empresas farmacéuticas, farmacéuticos hospitalarios, gerentes y directivos de hospitales, gestoras de enfermería, periodistas de información sanitaria, miembros de enfermería y asociaciones de pacientes.
Además, se han evaluado 145 servicios clínicos, analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica.