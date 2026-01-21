Situación “muy crítica” en el transporte sanitario de Canarias: una huelga afectaría a servicios sanitarios

El transporte sanitario en Canarias se enfrenta a una posible huelga en todas las Islas ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo, caducado desde 2024, y la congelación salarial que arrastra el sector desde entonces.
El sindicato CCOO ha advertido en el programa Ponte al Día, de Televisión Canaria, del deterioro del servicio y de las condiciones laborales de la plantilla.
Juan Francisco Pérez, representante de CCOO, ha asegurado que “la situación es muy crítica” y ha señalado que el sector está marcado por un modelo de gestión privatizado: “No deja de ser un sector privatizado por las licitaciones del Gobierno de Canarias y las empresas son muy voraces en este sentido”.
Según ha explicado, en 2026 el Ejecutivo autonómico aún no ha sacado la nueva licitación del servicio. “No sabemos absolutamente nada, esto provoca una total incertidumbre y escasos salarios”, ha afirmado.
El sindicalista ha confirmado que, antes de llegar a la huelga, se convocarán movilizaciones de técnicos de emergencias sanitarias de todas las Islas para protestar por la situación de la mesa negociadora del sector.
En caso de que finalmente se convoque el paro, ha asegurado que los servicios mínimos estarán garantizados. En este escenario, ha explicado que el transporte funcionará con normalidad para urgencias, mientras que diversos servicios no urgentes, como de tratamiento y rehabilitación, podrían verse afectados.
Pérez ha indicado que no ha habido reuniones para desbloquear el nuevo convenio y que las patronales plantean mantener la congelación salarial tanto en 2025 como en 2026, una situación que calificó de “insostenible para los trabajadores”.
Según los sindicatos, esta congelación ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 19% para toda la plantilla, lo que dificulta el sostenimiento de las economías familiares de los técnicos sanitarios.
Desde la mayoría sindical del sector, formada por CCOO, USO y CSIF, se denuncia que las reuniones con la patronal se prolongan desde abril de 2024 sin avances significativos, afectando a todo el transporte sanitario del Archipiélago.
Además, recuerdan que el servicio se presta actualmente bajo un contrato prorrogado durante dos años y en situación de nulidad, mientras que las empresas sí perciben la actualización del IPC, sin que esta se traslade a los salarios.
El sindicato también señaló que el 4 de diciembre de 2025 se alcanzó un principio de acuerdo, pero que en la reunión prevista para días después, para el 9 de diciembre, la patronal modificó el borrador: “Pensamos que es un acto de mala fe por parte de las patronales”.