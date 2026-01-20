El transporte sanitario en Canarias amenaza con huelga por el bloqueo del convenio

La mayoría sindical del transporte sanitario en Canarias, formada por CCOO, USO y CSIF, denunció la situación de bloqueo en la negociación del convenio colectivo del sector y amenazó con emprender movilizaciones, sin descartar la huelga, si no se producen avances reales y con garantías en las próximas semanas.
Denuncian un escenario “crítico e insostenible”, marcado por la ausencia de un convenio actualizado y por la congelación salarial que arrastra la plantilla. Mientras tanto, las empresas en el marco de un contrato del servicio prorrogado durante dos años, en situación de nulidad, perciben la actualización del IPC pero no repercuten a los trabajadores.
Denuncian que en 2025 no se produjo ningún aumento salarial y que para 2026 se pretende mantener la congelación de los sueldos, lo que provoca una pérdida acumulada de poder adquisitivo cercana al 19%. Además, critican que las patronales rechazan abonar atrasos incluso en el caso de que se alcanzara un acuerdo posterior, lo que consideran una muestra clara de bloqueo y falta de voluntad negociadora.