El Juan Sebastián Elcano llega este jueves a Tenerife: horarios para visitar gratis el buque escuela

El puerto de Santa Cruz de Tenerife acogerá desde hoy y hasta el domingo 18 una nueva escala del buque escuela Juan Sebastián Elcano de la Armada Española, que recala a la capital en el marco de su XCVIII Crucero de Instrucción.
La nave atracará a las 8.00 horas en la Dársena de Los Llanos, primer contacto con tierra desde que zarpara el pasado día 10 desde el puerto de Cádiz con 73 guardiamarinas a bordo, además de la tripulación.
El buque será recibido por autoridades navales y honores por parte de la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797.
Durante la jornada acogerá diversos actos oficiales, entre ellos recepciones institucionales con representantes de las diferentes administraciones insulares.
En su estancia en la Isla, el buque abrirá sus puertas a la ciudadanía. Así, mañana, en horario matinal, acogerá una quincena de visitas organizadas para centros educativos, mientras que, por la tarde, de 15.30 a 19.00.
Este sábado, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas, podrá ser visitado por el público en general, que podrá conocer uno de los barcos más icónicos.