El juego de mesa más realista de Tenerife: “Avanza dos casillas… y quédate atascado para siempre”

El ingenio canario ha vuelto a hacer de las suyas. El popular perfil de Instagram TF5 Por culo te la hinco ha provocado una avalancha de risas este martes con un vídeo en el que presenta un supuesto juego de mesa llamado “Atasco extremo: Tenerife. El juego para niños más realista”. Visto lo visto, muchos ya estarían dispuestos a comprarlo.
La premisa no puede ser más cercana a la vida real de miles de conductores en la Isla: “Lanza el dado, avanza dos casillas y ahora detente para siempre”.
En una de las escenas, uno de los niños se lamenta: “Me voy a tener que comer tres horas de atasco”, a lo que el narrador responde con absoluta normalidad: “Tranquilo, aquí es hora punta todo el día”.
El nivel de realismo sube cuando aparece la temida carta de accidente: “¿Te ha salido la carta de accidente? No importa si es en el otro carril, todo el mundo se para a mirar igual”. Y, por si faltaba el guiño político, otra de las niñas suelta: “Te lo arreglo yo en 90 días”, imitando la sonada frase de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Comentarios sobre el ‘juego de mesa’ más realista de Tenerife: “Creo que esto es lo mejor que he visto en años”
El vídeo ha desatado una auténtica fiesta de comentarios. “Creo que esto es lo mejor que he visto en años”, escribe un usuario; “Buenísimo, lo quiero”, añade otro. No faltan las aportaciones creativas: propuestas de expansiones como “GC-1 a la altura de Telde”, cartas especiales del tipo “Caíste en la casilla de Las Chafiras” o incluso versiones para “adultos con días lluviosos”. Otros resumen el espíritu general con una frase que se repite entre risas: “Reír por no llorar”.
Con humor, ironía y una pizca de inteligencia artificial, Atasco extremo: Tenerife ha conseguido lo que pocos debates públicos logran: que los atascos de la TF-5, la TF-1 y compañía, al menos por un momento, se conviertan en motivo de gracia. Porque si no se puede avanzar… siempre queda tirar el dado y tomárselo con filosofía.