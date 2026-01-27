Abren juicio oral contra el presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol

La magistrada de la Plaza N°1 del tribunal de Instancia (sección instrucción) de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto donde se dispone la apertura de juicio oral en la causa donde figura como imputado (ahora denominado investigado) el actual presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Alejandro Morales Mansito.
Como es preceptivo, la magistrada ha tomado dicha decisión tras escuchar a las partes. Mientras la Fiscalía pidió la absolución, la acusación particular solicita una pena de seis años de prisión por la presunta comisión de un delito continuado de apropiación indebida.
Para ello, dicho juzgado ya había decretado hace unas semanas el también preceptivo auto de transformación de previas en procedimiento abreviado y del que hizo eco DIARIO DE AVISOS, medio que desveló en exclusiva este caso.