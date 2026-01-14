La Laguna acelera la adaptación a la ley que regula el alquiler vacacional

El Ayuntamiento de La Laguna impulsará los instrumentos necesarios para que el municipio se adapte cuanto antes a la norma que regula el alquiler vacacional, aprobada en el Parlamento de Canarias y en vigor desde finales del año pasado. En concreto, la Gerencia de Urbanismo continuará los trabajos para cumplir la Ley 6/2025, de 10 de diciembre, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, adaptando la ordenación del municipio a la nueva normativa, dentro del plazo legal establecido y en el marco de la redacción del nuevo Plan General.
Así se aprobó ayer mediante una enmienda de sustitución propuesta por el grupo de gobierno (PSOE-CC) y apoyada por todos los grupos políticos, excepto Vox, a la moción inicial presentada por Drago Verdes Canarias.
“El grupo de gobierno comparte plenamente la preocupación por la situación de la vivienda en La Laguna y reconoce la necesidad de ordenar adecuadamente el uso turístico de las viviendas”, aseguró ayer el concejal de Ordenación del Territorio, Vivienda y Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés.
Pero consideró que la moción de Drago incurría en interpretaciones jurídicas imprecisas, proponía medidas sin cobertura normativa y planteaba actuaciones que ya están previstas en la propia Ley, por lo que era improcedente aprobar los acuerdos tal y como se formulaban.
En este sentido, destacó que la moción solicitaba que el Ayuntamiento inste al Cabildo y al Gobierno de Canarias a suspender nuevas inscripciones, es decir, una moratoria, extremo que ya recoge la Ley 6/2025, al impedir nuevas inscripciones sin habilitación urbanística expresa.
Además, Cordobés recordó que la verificación de la documentación, incluida la cédula urbanística, corresponde al Cabildo y que no existe base legal para que el Ayuntamiento solicite una suspensión cautelar adicional.
Pese a ello, Drago Verdes Canarias informó en una nota de que el pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó en su sesión de ayer una”moratoria técnica” al alquiler vacacional, debido a que la Ley canaria en este ámbito dispone que se incluya expresamente el uso turístico de las viviendas en el Plan General de Ordenación y el municipal no lo recoge.
La concejala de Drago, Carmen Peña, señaló que “vamos a defender que en el nuevo PGO no se recoja el uso turístico de las viviendas, o al menos, que se haga con limitaciones”, aunque señaló que “esta es una cuestión que estará en mano de los vecinos y vecinas a través de un proceso de participación ciudadana”.
El uso de la pirotecnia no sonora en La Laguna
El pleno municipal abordó ayer otros asuntos de interés, como la moción presentada por Unidas Se Puede, que fue enmendada por el grupo de gobierno con el acuerdo del grupo proponente. En ella se acordó, entre otras cuestiones, fomentar alternativas no sonoras o de bajo impacto acústico en los actos festivos organizados o autorizados por el ayuntamiento, además de avanzar en el proceso de elaboración del Plan de Acción contra el Ruido, estableciendo zonas autorizadas y prohibidas, horarios y requisitos para el uso de la pirotecnia.
Otro de los asuntos fue la actualización del inventario arqueológico y etnográfico de La Laguna e incluir, entre otros, el yacimiento de Las Cazoletas de Mar, en Punta del Hidalgo, una moción presentada por Drago, que resultó enmendada por el grupo de gobierno con acuerdo unánime, para poder incluir nuevos elementos en el catálogo municipal de bienes patrimoniales culturales en el que se trabaja.