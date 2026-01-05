La Laguna mantiene la recepción a los Reyes Magos

Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente serán recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna hoy lunes, 5 de enero, a partir de las 11:00 horas. Los medios de comunicación podrán acceder a dicha estancia desde las 10:45 horas.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, será el encargado de darles la bienvenida a la ciudad y los acompañará para que firmen en el libro de honor del municipio. A continuación, Melchor, Gaspar y Baltasar bajarán al exterior del Consistorio, desde donde iniciarán un nuevo recorrido hasta la plaza de La Concepción junto a sus cortes de honor, partiendo desde el arco de luces de la calle Obispo Rey Redondo, para recoger en mano las cartas de las niñas y niños laguneros.
Una vez culmine este trayecto, los Reyes Magos subirán a la torre de La Concepción para saludar a los presentes desde cada balcón y concluirán el acto recibiendo las llaves mágicas de la ciudad de manos del alcalde lagunero.
A las 18:30 horas será el turno de la Gran Cabalgata de Reyes de La Laguna, que este año estrena recorrido. El itinerario partirá desde la calle Santo Domingo para, posteriormente, recorrer las calles Obispo Rey Redondo, Hermanos Marrero y Heraclio Sánchez.