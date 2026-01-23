Javier Baute: “Las licencias en El Mojón deben esperar al tercer carril de la TF-1”

El concejal de Urbanismo de Arona, Javier Baute, confirmó en declaraciones a Onda Tenerife que la concesión de licencias para los hoteles previstos en el plan parcial de El Mojón “deberá seguir esperando”.
El motivo no reside en un tema propiamente urbanístico, sino de movilidad: hasta que no se licite y ejecute el tercer carril de la TF-1, el Ayuntamiento no quiere generar un colapso de tráfico en uno de los accesos más saturados del municipio.
VOLUMEN SUPERIOR
Según explicó, construir un hotel implica un volumen de obras y transporte muy superior al de otros proyectos. “Es más fácil levantar un Lidl o un McDonald’s que un hotel”, señaló, aludiendo al impacto que tendría la descarga continua de materiales pesados en la autopista.
Actualmente, el consistorio tiene sobre la mesa trece licencias solicitadas en El Mojón. Entre ellas hay proyectos hoteleros, comerciales y residenciales. Aunque el desbloqueo urbanístico del sector ya es una realidad administrativa, el concejal insistió en que el proceso debe hacerse “de forma paulatina y coherente”, coordinándose con las administraciones.
Baute subrayó que el Ayuntamiento no puede limitarse a informar favorablemente las licencias sin tener en cuenta las consecuencias prácticas.
“No se puede crear un descalabro tremendo de camiones colapsando la autopista”, afirmó, defendiendo la necesidad de equilibrar los derechos de los promotores con la calidad de vida de los ciudadanos.
El edil recordó que la licitación del tercer carril de la TF-1 ya cuenta con aprobación desde hace más de dos meses, lo que abre la puerta a que algunas obras, especialmente las comerciales, puedan ejecutarse antes.
En este sentido, explicó que este tipo de proyectos suelen resolverse en pocos meses y con un impacto logístico mucho menor que el de un hotel.
COLAPSO
“Un hotel sí colapsaría bastante la autopista”, reconoció Baute, quien aseguró estar en contacto permanente con las administraciones competentes para coordinar los tiempos y minimizar los efectos sobre el tráfico.
Preguntado directamente por la presencia de hoteles entre las trece licencias de El Mojón, Baute confirmó que sí los hay. “Tenemos hoteleras, residenciales y comerciales. Está bastante diversificado”, afirmó.
Eso sí, el edil dejó claro que el Ayuntamiento actuará con prudencia. El objetivo es permitir el desarrollo urbanístico sin colapsar las infraestructuras.