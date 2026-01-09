La lluvia se resiste a irse de Canarias: la última previsión de la Aemet para mañana

La previsión meteorológica en Canarias para mañana indica que estará nuboso en la vertiente norte y en el nordeste, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, más probables durante la primera mitad del día y en el nordeste, con apertura de algún claro en horas centrales en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos ocasionales durante la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 11 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte en los extremos oeste y sureste.
Habrá predominio de cielos nubosos en el norte y este de Gran Canaria, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales durante la mañana e inicio de la tarde; y en el resto de zonas habrá cielo poco nuboso o intervalos durante horas de la tarde.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, predominarán los intervalos nubosos, que serán más compactos a primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas mínimas estarán con pocos cambios, salvo por un ligero ascenso de las mínimas en zonas del interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 16ºC de mínima y los 20ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará en general moderado del nordeste con algún intervalo de fuerte en costas del sureste y noroeste.