Canarias recibe casi el doble más de lluvia esperada gracias a ‘Bram’, ‘Emilia’ y ‘Francis’

El mes de diciembre fue frío y húmedo en Canarias, con una temperatura media de 15,7 grados, y una anomalía térmica de -0,7ºC, según recoge el avance climatológico de la Aemet, que sitúa este diciembre como el vigésimoprimero más frío desde 1961. En cuanto a las precipitaciones acumuladas se contabilizó una media de 75,3 litros por metro cuadrado, el 133% del valor esperado, situándolo como un mes pluviométricamente húmedo según la serie de referencia 1991-2020 y también como el vigésimoprimero más húmedo desde 1961.
Las precipitaciones asociadas a las borrascas Bram, Emilia y Francis (desde el 31 de diciembre) han devuelto la esperanza a los campos de las Islas y las infraestructuras hidráulicas presentan unas imágenes que no se veían desde hace años.
Se produjeron precipitaciones durante la gran mayoría de días del mes de diciembre, y únicamente durante los días 6 al 8 no se registraron lluvias en ninguna estación de la Aemet en Canarias, salvo un volumen poco significativo (0,2 mm) en San Andrés y Sauces (La Palma).
En cuanto a precipitaciones, entre los días 1 y 11 de diciembre, hubo una llegada de bandas nubosas que dejaron precipitaciones débiles, que se concentraron entre el 1 al 5 y del 10 al 11, afectando a zonas norte de Tenerife, norte y este de Gran Canaria, zonas altas de la Gomera, el Hierro y La Palma o Lanzarote. A partir del día 9, la llegada de otro frente asociado a la borrasca Bram provocó precipitaciones, sobre todo, en el día 10.
La llegada de la borrasca Emilia entre el 12 y el 14 de diciembre dejó volúmenes muy importantes de precipitaciones que afectaron a todas las islas, en especial a Tenerife y Gran Canaria (en la estación Corral de los Juncos, se registró 150,4 mm en 24 horas, y en Valleseco el mayor acumulado mensual, 299,2 mm). Dejó precipitaciones persistentes generalizadas, chubascos tormentosos y granizo, así como nevadas en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
Mientras, entre los días 15 al 30 de diciembre se restableció la situación anticiclónica, pero con llegada de bandas nubosas que hizo que persistieran las precipitaciones en amplias zonas de las islas. Estas afectaron a Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Palma, norte de Tenerife y norte, este y cumbres de Gran Canaria. A partir del día 30, la aproximación de la borrasca Francis dejó, el día 31, precipitaciones en la Palma. Estas lluvias continuaron hasta el 5 de enero.
Temperaturas
El mes de diciembre ha sido frío en Canarias, con una temperatura media de 15,7ºC, 0,7 grados menor de la media de referencia, y el termómetro marcó durante la mayor parte del mes valores por debajo de la media de referencia, con excepción de los días 7, 8 y 9, en los que se registraron temperaturas solo ligeramente por encima de esta. La temperatura más baja se registró en la estación de Izaña (Tenerife), con -2,9ºC.
El comienzo del mes estuvo dominado por un anticiclón que indujo flujo de componente norte y mantuvo las temperaturas ligeramente por debajo de la media de referencia, hasta el día 6. El desplazamiento del anticiclón atlántico provocó, entre los días 7 al 9, un ligero aumento de temperaturas, llegada de calima y disminución de la humedad.
Durante el día 10, el paso del frente de la borrasca Bram, hizo descender las temperaturas, que se acentuó durante los días 12 y 13, debido a la llegada del frente asociado a la borrasca Emilia, con precipitaciones persistentes, tormentosas, granizo y nevadas en las cumbres de La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Este episodio frío, entre los días 11 al 14, registró una anomalía negativa durante el día 13 de -4,4ºC.
A partir del día 15, se estableció una situación anticiclónica, con intenso flujo de norte, y las temperaturas permanecieron en valores ligeramente por debajo de la media durante el resto del mes. Por último, la aproximación de la borrasca Francis generó flujo de oeste y ligero ascenso de temperaturas, hasta situarse en valores de la media durante el día 31.