Las intensas lluvias dejan en la Vega Lagunera agua equivalente a 5.000 piscinas olímpicas

La Vega Lagunera ha experimentado en las últimas semanas un incremento significativo de su nivel freático como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas este invierno.
Según los datos recopilados por el Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua, el agua subterránea ha ascendido cerca de cinco metros, situándose a 1,9 metros de profundidad.
El Consistorio, a través de Teidagua, mantiene un seguimiento continuo del ciclo integral del agua en la zona, con especial atención a las variaciones del nivel freático en diferentes épocas del año.
En este contexto, se ha constatado una subida notable de las aguas subterráneas tras un periodo de lluvias caracterizado por precipitaciones abundantes y de intensidad media, lo que ha favorecido la infiltración del agua en el terreno.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha explicado que a principios de diciembre la profundidad media del agua subterránea, medida en varios pozos con sensores instalados en la ciudad, era de 6,5 metros respecto a la superficie. Un mes después, el nivel había ascendido casi cinco metros, lo que supone un aumento relevante de las reservas hídricas del municipio.
Por su parte, el concejal de Aguas, Ángel Chinea, ha detallado que la monitorización se realiza a través de tres pozos seleccionados estratégicamente, además del control de la escorrentía que se genera en toda la cuenca y que discurre por el barranco de La Carnicería hasta las zonas más bajas del área metropolitana.
El edil ha señalado que el acuífero subterráneo actúa como una infraestructura hidráulica natural con una doble función: almacenar agua para su posterior uso agrícola e infiltrar las aguas de escorrentía generadas en la cabecera de la cuenca, contribuyendo a la protección de las zonas bajas del municipio frente a posibles inundaciones.
El gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, ha indicado que el volumen de agua almacenado tras este ascenso del nivel freático es equivalente a unas 5.000 piscinas olímpicas, teniendo en cuenta una superficie aproximada de la Vega Lagunera de 3,5 kilómetros cuadrados.
Este incremento se suma a la recuperación ya detectada en mayo de 2025, cuando Teidagua informó de una subida del nivel freático de 2,5 metros respecto al mismo mes del año anterior.
Además, durante este invierno el barranco de La Carnicería no ha superado los 30 centímetros de altura, un dato que confirma la eficacia del sistema natural de infiltración en la gestión de las aguas pluviales.
Impacto en el sector primario de la Vega Lagunera
La agricultura en la Vega Lagunera tiene un carácter periurbano y desempeña un papel relevante en el autoabastecimiento alimentario local. En este espacio se combinan usos rurales y urbanos, con una producción orientada al consumo local y al sector ganadero.
El Ayuntamiento de La Laguna impulsa la revitalización de estos terrenos mediante el cultivo de forrajes como avena, cebada, alfalfa y maíz, así como de hortalizas y otros productos frescos.
Estas actuaciones se apoyan en la implantación de redes de riego, la recuperación de tierras públicas para el cultivo y la colaboración entre agricultores y ganaderos con el objetivo de incrementar el autoabastecimiento.