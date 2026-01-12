Los palmeros darán nombre al parque cultural de Los Llanos

El Cabildo de La Palma ha puesto en marcha un proceso participativo para decidir el nombre definitivo de la infraestructura conocida como Parque Cultural Islas Canarias, un proyecto cuyas obras ya se encuentran en ejecución y que cuenta con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias. Según indica la propia institución en un comunicado, esta iniciativa nace y se plantea como un mecanismo de participación ciudadana, con el objetivo de implicar a los habitantes de la Isla en decisiones que impactan directamente en su entorno y en la dinamización del conjunto del territorio de La Palma.
La corporación insular ha explicado que este proceso busca crear un canal formal y accesible desde el que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sobre cómo debería identificarse esta infraestructura. Las personas interesadas podrán presentar sus propuestas entre el 10 de enero y el 10 de febrero a través de la plataforma de participación ciudadana del Cabildo de La Palma, disponible en participa.lapalma.es.
Una vez concluida esta primera fase, se habilitará un sistema digital que permitirá a los ciudadanos apoyar las diferentes propuestas presentadas, pudiendo ejercer cada persona un único voto. Este periodo de votación se extenderá durante tres semanas, al término de las cuales se realizará un recuento para identificar la opción que haya recibido mayor respaldo. El Cabildo ha asegurado que estos resultados serán tenidos en cuenta para determinar el nombre final que recibirá la infraestructura, cerrando así un proceso que busca ser transparente, participativo y representativo de la opinión de los palmeros.
El consejero de Participación Ciudadana, Yurguen Hernández, destacó que esta iniciativa evidencia el compromiso del Cabildo por acercar la administración a la sociedad insular, así como por responder a la creciente demanda de transparencia en la toma de decisiones públicas. Hernández subrayó que se trata de un paso hacia una gobernanza más moderna y colaborativa, en la que los ciudadanos puedan ser protagonistas en proyectos de gran relevancia para la isla.
“Hemos querido abrir un espacio de participación real para que la población pueda expresar su criterio y sentirse corresponsable de decisiones que afectan a su entorno. Este proyecto no solo transformará el sector cultural del Valle de Aridane, sino que tendrá repercusión en toda La Palma, y queremos que quienes viven aquí sientan que forman parte de él”. Además, Hernández apuntó que este tipo de iniciativas buscan garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso.