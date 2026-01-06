Los Reyes Magos de Oriente llegan a las Islas con una lluvia de ilusiones

El mal tiempo (esta vez sí cabe calificarlo así en una jornada tan especial como la de ayer) mantuvo en vilo a Melchor, Gaspar y Baltasar, pero también a miles de familias dispuestas a recibir a los Reyes Magos de Oriente en numerosos actos de bienvenida y cabalgatas repartidos por todo el Archipiélago.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar un aviso amarillo por lluvias a partir de las tres de la tarde para Tenerife y Gran Canaria, advirtiendo que en esta última isla se podrían superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en las medianías del norte.
El frente descargó abundante agua en Tenerife, sobre todo en el Norte, donde no quedó un palmo de terreno sin mojarse, aunque también hubo que sacar el paraguas en los municipios sureños de San Miguel y Granadilla, en los que se registraron 21 y 16 litros por metro cuadrado, respectivamente. Pero el punto de Canarias donde más agua cayó fue en La Victoria de Acentejo, donde hasta última hora de ayer se habían medido 81 litros por metro cuadrado, lo que hizo correr los barrancos en una estampa que recordó a los inviernos de antes.
También llovió de forma significativa en San Juan de la Rambla, con 49,2 litros por metro cuadrado; el Roque de los Muchachos (La Palma), con 44,6, y en La Laguna (42,8). Esas fueron las cantidades más relevantes que aparecían anoche en la web de la Aemet. Pero las precipitaciones también se dejaron sentir en el Valle de Aridane y el sur de El Hierro, así como en San Sebastián de La Gomera y la zona central de la Isla Colombina.
Otros portales meteorológicos, como Canaryweather, contabilizaron 33 litros en El Tanque, 30 en La Matanza de Acentejo y El Sauzal y 26 en La Guancha. En cuanto al área metropolitana Santa-Cruz-La Laguna, cayeron alrededor de 30 litros por metro cuadrado, lo que hizo que muchos transeúntes se detuvieran en los puentes de Santa Cruz para ver bajar el agua hacia el mar.
Para hoy, día en el que los Reyes Magos emprenden su camino de retorno hacia Oriente, la previsión de la Aemet no contempla avisos por riesgo de precipitaciones, lo cual no significa que no va a llover. En concreto, pronostica cielos nubosos por el norte de Tenerife y La Palma con precipitaciones ocasionales que podrán ser en forma de chubascos, incluso con heladas en las zonas altas de ambas islas. Las lluvias serán menos probables en el resto de zonas, aunque no hay que confiarse con el viento, que soplará con rachas puntualmente muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste, así como en cumbres. Ayer se midieron en Izaña y La Dehesa (El Hierro) 75 kilómetros por hora.
Mañana, día de trasiego en las calles y centros comerciales por las rebajas, se espera una jornada casi calcada a la de hoy, con algunas lluvias por el Norte, riesgo de heladas en cumbres, viento a ratos fuerte, sobre todo en La Gomera, y temperaturas sin cambios.
Ya el jueves, la situación mejora, ya que el riesgo de lluvias débiles se reduce a la primera mitad del día, porque por la tarde se abrirán amplios claros. Además, subirán las temperaturas (será un ascenso moderado en zonas de interior) y no se descarta algo de calima en Lanzarote y Fuerteventura, quizá como una señal de Melchor, Gaspar y Baltasar para anunciar que han llegado a sus destinos.