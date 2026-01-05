Los Reyes Magos reparten ilusión en Canarias pese al frío y la lluvia

Pese a la lluvia, el frío y el viento, los Reyes Magos repartirán ilusión y regalos para los más pequeños durante la próxima madrugada.
En Santa Cruz de Tenerife, los Reyes Magos han aterrizado en el estadio Rodríguez López, con menos ocupación que años anteriores debido a la lluvia.
El espectáculo se ha visto recortado debido a la lluvia y al viento para dar paso a una cabalgata que se buscará recortar o hacerla más ágil para que no haya ningún tipo de incidente.
En La Laguna, se esperará hasta el último momento para poder llevar a cabo el tradicional paseo.
Situación de las cabalgatas de Reyes
Puerto de la Cruz. El ayuntamiento norteño ha suspendido su cabalgata, sustituyéndola por un recibimiento a los Reyes Magos en el pabellón Miguel Ángel Díaz Molina a las 19.00 horas.
Santa Cruz de Tenerife. Desde el ayuntamiento capitalino esperan poder llevar a cabo su cabalgata. Javier Caraballero, concejal de Fiestas, espera poder tener la posibilidad de celebrar la misma, a la espera de que la lluvia dé una tregua. Comenzará a las 19.00.
La Laguna. Otras de las cabalgatas de Reyes más importantes de Canarias se llevará a cabo, al menos por el momento, aunque pendientes del cielo. La recepción a SS. MM. los Reyes Magos ya se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento y la cabalgata arrancará a las 18.30 horas.
La Victoria. La recepción a los Reyes Magos se llevará a cabo en el Pabellón Municipal de los Deportes. “Este lunes 5 de enero, a las 19:00 horas, recibiremos a SS. MM. los Reyes Magos en un acto muy especial para los más pequeños y sus familias, con la tradicional entrega de cartas”, señalan desde el Consistorio.
Buenavista del Norte. Será una de las cabalgatas de Reyes suspendidas por la lluvia, la recepción a los Reyes Magos se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas en la iglesia de la localidad.
El Sauzal. La Cabalgata de Reyes de El Sauzal se cambiará por otro acto debido a la prealerta por lluvias y a las condiciones meteorológicas adversas previstas para este domingo. El Sauzal recibirá a los Reyes Magos en el teatro del municipio.
Granadilla de Abona. “Aunque se esperan lluvias débiles a lo largo del día, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona mantiene la llegada de Sus Majestades a la Iglesia de San Antonio de Padua y la Cabalgata de Reyes”, anuncian desde el Consistorio.
Arona. El Ayuntamiento sureño llevará a cabo su cabñlagata partiendo de la avenida Juan Carlos I acabando en la plaza del Pescador, en Los Cristianos. Será a las 18.30.
Adeje. Desde las 19.00, partiendo desde la calle Grande, Adeje llevará a cabo su tradicional cabalgata de los Reyes Magos para que puedan disfrutar mayores y niños.
La Guancha. Ante la previsión de lluvia, el desarrollo de la tradicional Cabalgata por las calles del municipio queda pendiente de la evolución del tiempo. “Estamos siguiendo minuto a minuto la situación y les avisaremos de cualquier cambio o cancelación de forma inmediata a través de nuestras redes sociales”, señalan desde el Consistorio. Lo que sí está confirmado es que Sus Majestades recibirán a los niños y niñas en el Pabellón de Deportes Plus Ultra para protegerlos de la lluvia. La apertura de puertas será a las 18.00 horas.
Garachico. La Asociación Cultural Cabalrey ha informado a los vecinos y vecinas de la Villa y Puerto de Garachico de que, debido a la previsión de mal tiempo, se han introducido cambios en la Cabalgata de los Reyes Magos de 2026 con el objetivo de garantizar una visita segura y mantener la ilusión de la noche. Si la meteorología lo permite, la cabalgata comenzará a las 19.00 horas desde el muelle viejo con un recorrido reducido por varias calles del municipio hasta la glorieta de San Francisco, donde se mantendrá la única representación prevista.
Los Realejos. El Ayuntamiento de Los Realejos ha anunciado modificaciones en la recepción y el recorrido de los Reyes Magos este lunes 5 de enero debido a la persistencia de la lluvia, con el objetivo de garantizar una visita segura y cómoda para las familias. La recepción y entrega de la Llave Mágica tendrá lugar a las 17.00 horas en el interior de la Parroquia de la Santa Cruz; el recorrido en carrozas comenzará a las 18.15 horas desde la calle Reyes Católicos, con paradas y recepciones en la Iglesia Matriz del Apóstol Santiago, el Santuario de Nuestra Señora del Carmen y la Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, finalizando a las 22.00 horas en Tigaiga con la Adoración al Niño Jesús. Los niños y niñas podrán saludar a Sus Majestades en el interior de los templos, y el Ayuntamiento advierte de que el programa podría sufrir nuevos cambios según evolucione la meteorología.